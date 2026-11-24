Ngày 24-11, bà Ly Y Lý, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đăk Sao (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết, đã thực hiện 4 đợt chi trả chính sách hỗ trợ sinh đẻ an toàn và chăm sóc trẻ em, với tổng kinh phí 84,2 triệu đồng cho 37 cá nhân.

Đây là hoạt động hỗ trợ được triển khai theo Dự án 8: “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự án hướng đến nâng cao nhận thức, chăm lo đời sống, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, thúc đẩy bình đẳng giới.

Qua 4 đợt chi trả, tổng kinh phí 84,2 triệu đồng được phân bổ cho các khoản hỗ trợ gồm: 44,4 triệu đồng hỗ trợ lương thực, dinh dưỡng cho các bà mẹ; 15,5 triệu đồng hỗ trợ vật tư chăm sóc sức khỏe; 10,3 triệu đồng hỗ trợ tiền ăn cho bà mẹ và người chăm sóc. Cơ quan chức năng cũng chi 7,8 triệu đồng hỗ trợ đi lại khi khám thai và 6,2 triệu đồng hỗ trợ đi lại khi sinh con.

Hỗ trợ sinh đẻ cho phụ nữ xã Đăk Sao. Ảnh: Hội phụ nữ xã cung cấp

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đăk Sao, việc chi trả được thực hiện đúng đối tượng, đúng mức hỗ trợ, bảo đảm đầy đủ và kịp thời theo quy định. Chính sách góp phần khuyến khích phụ nữ dân tộc thiểu số đến cơ sở y tế khám thai và sinh con, từng bước thay đổi tập quán sinh con tại nhà. Hoạt động này nhằm giúp các bà mẹ được nhân viên y tế chăm sóc, theo dõi sức khỏe trong quá trình sinh nở, giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và trẻ sơ sinh.

Nguồn hỗ trợ cũng góp phần giảm bớt chi phí cho các gia đình, tạo điều kiện để phụ nữ yên tâm chăm sóc sức khỏe và nuôi con nhỏ.

HỮU PHÚC