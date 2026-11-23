UBND tỉnh Gia Lai vừa phát động chiến dịch cao điểm "40 ngày đêm" (từ ngày 20-11 đến 29-12), nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai.

Theo UBND tỉnh, đến ngày 17-11, các khu tái định cư đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng. Số hộ được phê duyệt phương án bồi thường nơi ở cũ tăng 294 hộ, số hộ được giao đất tăng 225 hộ. Các địa phương khởi công thêm 151 nhà, hoàn thành thêm 104 nhà và di dời thêm 134 trường hợp. Tổng kinh phí giải ngân đạt hơn 1.000 tỷ đồng, bằng 56,28% vốn đã phân bổ.

Từ kết quả trên, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng tại chỗ, làm việc không kể ngày nghỉ, ngày lễ với mục tiêu khởi công toàn bộ số nhà thuộc kế hoạch năm 2026 trước ngày 30-11; hoàn thành di dời các hộ có nhà ở đủ điều kiện sinh hoạt trước ngày 25-12, ưu tiên các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai cao.

Các chiến sĩ hành quân đến công trường, tiếp sức cùng bà con Jrai dựng nhà mới trước mùa mưa lũ. Ảnh XUÂN HUYÊN

UBND tỉnh cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc tại những địa phương có khối lượng công việc lớn, tiến độ chậm. Trong đó, xã Uar phải giải quyết vướng mắc kiểm đếm, tạo đồng thuận cao đối với 76 hộ dân, khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường cho 74 hộ đã kiểm đếm. Xã Cát Tiến tập trung hoàn thành bồi thường, giao đất, xây dựng nhà ở, đẩy nhanh tiến độ khu tái định cư núi Cấm. Xã Phù Mỹ Đông đẩy nhanh tiến độ hai khu tái định cư Mỹ An và Mỹ Thắng.

Các xã An Hòa, Phù Mỹ Bắc tập trung giải quyết bồi thường, giao đất, hỗ trợ xây dựng nhà ở và di dời dân cư. Riêng xã Ia Tul phải đẩy nhanh hoàn thiện nhà ở, di dời các hộ đủ điều kiện đến nơi ở mới trước ngày 25-11, chuẩn bị khánh thành khu tái định cư vào ngày 28-11.

Để hỗ trợ chiến dịch, UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện, hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở, tháo dỡ, vận chuyển và di dời đến nơi ở mới an toàn.

NGỌC OAI