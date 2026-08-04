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Ra bờ sông phóng sinh, người dân phát hiện một bộ xương người

SGGPO

Ngày 4-8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phát thông báo tìm thân nhân một bộ xương người được phát hiện tại khu vực bờ hữu sông Sài Gòn, đoạn thuộc khu phố 18, phường An Phú Đông.

Ra bờ sông phóng sinh, người dân phát hiện một bộ xương người

Trước đó, chiều 6-7, một người dân đến khu vực ven bờ sông Sài Gòn (cách cầu Bình Phước khoảng 700m) thả ba ba phóng sinh thì phát hiện một bộ xương người.

Khám nghiệm hiện trường, công an ghi nhận bộ xương được xếp gọn gàng, bên ngoài quấn mảnh vải màu đỏ đã cháy một phần. Vụ việc đang được điều tra theo diện "chết người chưa rõ nguyên nhân".

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị ai có người thân mất tích khoảng 6 tháng qua, liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng), gặp điều tra viên Huỳnh Thanh Xuân (ĐTDĐ: 0906.341.830) để phối hợp giải quyết.

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NGUYỄN TÂN

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An Phú Đông Chết Người Chưa Rõ Nguyên Nhân PC01 Công An TPHCM Tìm Người Mất Tích tìm thân nhân xương người phóng sinh

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