Tai nạn liên hoàn, đường cao tốc TPHCM - Trung Lương kẹt xe kéo dài

Sáng 13-4, một vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương (đoạn qua tỉnh Tây Ninh), khiến giao thông ùn ứ kéo dài, các phương tiện di chuyển khó khăn trong gần 2 giờ.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 13-4, một ô tô 7 chỗ lưu thông theo hướng về TPHCM bất ngờ va chạm vào ô tô 5 chỗ chạy phía trước. Ba phương tiện chạy phía sau gồm xe bán tải, ô tô 7 chỗ và xe tải không kịp xử lý, tiếp tục va chạm, tạo thành tai nạn liên hoàn.

Vụ việc không gây thương vong về người, song các phương tiện nằm chắn làn sát dải phân cách, gây kẹt xe kéo dài gần 2 giờ đồng hồ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sau đó có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp đơn vị quản lý tuyến đường di dời các phương tiện gặp nạn. Hiện nay, giao thông qua khu vực cơ bản ổn định trở lại.

Thời gian qua, trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn liên hoàn do tài xế không giữ khoảng cách an toàn, gây ùn ứ giao thông kéo dài. Mới đây, ngay đầu tháng 4-2026, một vụ tai nạn liên hoàn giữa xe 16 chỗ, ô tô 5 chỗ và xe tải cũng xảy ra trên tuyến đường này.

Cơ quan chức năng khuyến cáo tài xế cần làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt khi lưu thông trên cao tốc có mật độ phương tiện cao.

Đường cao tốc TPHCM - Trung Lương dài khoảng 50 km, được đưa vào khai thác từ năm 2010. Hiện tuyến cao tốc này đang được triển khai kế hoạch mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng gia tăng.

QUANG VINH