Đèo Mimosa thông tuyến sau hơn 10 ngày gián đoạn

Chiều 30-11, khu vực sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 20 đoạn qua đèo Mimosa (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã hoàn tất phần thảm nhựa, vạch kẻ đường. Từ 18 giờ cùng ngày, tất cả người và phương tiện được phép lưu thông trở lại trên tuyến đường đèo Mimosa.

Video: Đèo Mimosa mở xong tuyến tránh điểm sạt lở. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Ghi nhận tại hiện trường, các công nhân đã hoàn tất các phần việc chính liên quan đến khắc phục điểm sạt lở như mở tuyến tránh tạm vào phía chân núi, sau đó gia cố nền đường rồi tiến hành thảm nhựa mặt đường rộng 8m, đủ đáp ứng tiêu chuẩn 2 làn xe riêng biệt.

Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại đây, công nhân cũng hoàn thiện phần bờ rào bằng tấm sắt, sơn vạch kẻ đường để hướng dẫn các phương tiện có thể lưu thông bình thường.

Công nhân hoàn thiện những mét vạch sơn kẻ đường cuối cùng để cho người dân lưu thông thuận lợi. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Về lâu dài, Bộ Xây dựng đã giao các đơn vị chức năng xây dựng rà soát, xác định mức độ hư hỏng, đề xuất giải pháp sửa và tham mưu bố trí nguồn vốn để triển khai khắc phục.

Các phương tiện có thể lưu thông qua đèo Mimosa sau hơn 10 ngày bị gián đoạn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Vách ngăn bằng sắt có đèn tín hiệu, tấm phản quang hỗ trợ người tham gia giao thông được an toàn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sau khi hoàn thành nâng cấp, các đơn vị bắt đầu thu dọn máy móc khỏi hiện trường. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Như Báo SGGP thông tin, đêm 19-11, mưa lớn đã làm sạt lở nghiêm trọng, chia cắt hoàn toàn tuyến quốc lộ 20. Sau đó, đèo D’ran, đèo Prenn và đèo Mimosa bị sạt lở, không thể lưu thông toàn tuyến.

ĐOÀN KIÊN