Đèo Mimosa thông tuyến sau hơn 10 ngày gián đoạn

Chiều 30-11, khu vực sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 20 đoạn qua đèo Mimosa (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã hoàn tất phần thảm nhựa, vạch kẻ đường. Từ 18 giờ cùng ngày, tất cả người và phương tiện được phép lưu thông trở lại trên tuyến đường đèo Mimosa.
Ghi nhận tại hiện trường, các công nhân đã hoàn tất các phần việc chính liên quan đến khắc phục điểm sạt lở như mở tuyến tránh tạm vào phía chân núi, sau đó gia cố nền đường rồi tiến hành thảm nhựa mặt đường rộng 8m, đủ đáp ứng tiêu chuẩn 2 làn xe riêng biệt.
Tại đây, công nhân cũng hoàn thiện phần bờ rào bằng tấm sắt, sơn vạch kẻ đường để hướng dẫn các phương tiện có thể lưu thông bình thường.
Về lâu dài, Bộ Xây dựng đã giao các đơn vị chức năng xây dựng rà soát, xác định mức độ hư hỏng, đề xuất giải pháp sửa và tham mưu bố trí nguồn vốn để triển khai khắc phục.
Như Báo SGGP thông tin, đêm 19-11, mưa lớn đã làm sạt lở nghiêm trọng, chia cắt hoàn toàn tuyến quốc lộ 20. Sau đó, đèo D’ran, đèo Prenn và đèo Mimosa bị sạt lở, không thể lưu thông toàn tuyến.