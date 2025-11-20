Lâm Đồng: Phân luồng giao thông sau khi đèo Mimosa bị sạt lở

Sáng 20-11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phân luồng, tổ chức giao thông quốc lộ 20 (qua đèo Mimosa, phường Xuân Hương – Đà Lạt) trong thời gian sửa chữa.

Video: Các phương tiện lưu thông qua đèo Sacom (hồ Tuyền Lâm) để vào cao tốc Liên Khương - Prenn sáng 20-11. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Theo đó, cấm người dân và phương tiện lưu thông qua lại đoạn từ Km226+500 đến Km226+800 quốc lộ 20 (đoạn vừa xảy ra sạt lở nghiêm trọng). Các phương tiện di chuyển ra vào khu vực trung tâm Đà Lạt hiện chỉ có thể lưu thông qua đường ĐT.725 (đèo Tà Nung) và đường đèo Sacom (Khu du lịch hồ Tuyền Lâm).

Đường vào đèo Sacom hiện cho phép tất cả phương tiện (trừ xe ô tô tải có tải trọng lớn hơn 3,5 tấn) lưu thông. Ảnh: ĐOÀN KIÊN



Đáng chú ý, ngay sau khi xảy ra các vụ sạt lở, đường đèo Sacom hiện cho phép tất cả phương tiện (trừ xe ô tô tải có tải trọng lớn hơn 3,5 tấn) lưu thông. Trước đó, tuyến đường đèo này cấm tất cả ô tô tải lưu thông. Thời gian phân luồng từ nay cho đến khi có thông báo mới nhất.

Hiện trạng vụ sạt lở trên đèo Mimosa sáng 20-11. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai với đoạn Km226+600 đến Km226+800 (đèo Mimosa) và đoạn Km249+932 đến Km249+968, quốc lộ 20 nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Như Báo SGGP thông tin, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 19-11, quốc lộ 20 đoạn qua đèo Mimosa (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện thêm điểm sạt lở rất lớn, chia cắt hoàn toàn giao thông qua lại.

ĐOÀN KIÊN