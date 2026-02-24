Thi công thần tốc, cầu cạn qua điểm sạt lở trên đèo Mimosa dần thành hình

Sau hơn 3 tháng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng chia cắt quốc lộ 20 qua đèo Mimosa (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), cầu cạn qua điểm sạt lở đang được thi công thần tốc, dần định hình.

Ghi nhận tại hiện trường Km226+600 đến Km226+800 thuộc quốc lộ 20 (đèo Mimosa), hàng chục công nhân cùng nhiều thiết bị máy móc khẩn trương thi công các hạng mục.

Cầu cạn qua khu vực sạt lở trên đèo Mimosa cửa ngõ ra vào khu vực Đà Lạt dần hoàn thiện

Công trình cầu cạn đèo Mimosa khởi công vào giữa tháng 12-2025, có tổng chiều dài 133 m (tính cả đường dẫn hai đầu), trong đó riêng phần cầu dài 108m, rộng 9m; tổng vốn đầu tư hơn 33 tỷ đồng. Hiện ba nhịp dầm cầu đã cơ bản hoàn thiện phần thô bắc qua vị trí từng bị sạt lở.

Công nhân tất bật hoàn thiện phần thô sau hơn 2 tháng xây dựng

Như Báo SGGP thông tin, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 19-11-2025, quốc lộ 20 đoạn qua đèo Mimosa (phường Xuân Hương – Đà Lạt) xuất hiện thêm điểm sạt lở rất lớn, chia cắt hoàn toàn tuyến giao thông qua lại. Tại đây, hàng chục ngàn mét khối đất đã bị trôi xuống phía dưới, toàn bộ phần mặt đường bị cuốn theo. Khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 60-70m, hố sâu khoảng 40m. Sau đó, chính quyền địa phương đã huy động nhân lực mở tuyến đường tạm vào phía chân đồi để các phương tiện có thể lưu thông.

Vị trí xây dựng cầu cạn cách vị trí sạt lở khoảng 40m

Đèo Mimosa là cửa ngõ quan trọng phía Nam khu vực Đà Lạt, phần lớn người dân, du khách hàng hoá lưu thông ra vào Đà Lạt đều qua tuyến đường đèo này.

ĐOÀN KIÊN