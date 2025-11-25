Bộ Xây dựng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đèo Mimosa

Ngày 25-11, thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, Bộ vừa có quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để kịp thời khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến đường đèo Mimosa (Lâm Đồng).

Các điểm sạt lở trên QL20

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, do ảnh hưởng của bão số 13 và hoàn lưu sau bão, tại đoạn tuyến Km226+600 - Km226+800 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20 đã xuất hiện nhiều hư hỏng, đe dọa trực tiếp an toàn cho người và phương tiện tham gia lưu thông.

Đây là khu vực liên tục hứng chịu mưa lớn gây lũ quét, sạt lở và sụt lún đất. Ban Quản lý dự án 85 đã báo cáo thiệt hại và đề nghị Bộ Xây dựng công bố tình huống khẩn cấp nhằm triển khai biện pháp xử lý kịp thời.

Theo quyết định của Bộ Xây dựng, các đơn vị chức năng sẽ xây dựng rà soát, xác định mức độ hư hỏng, đề xuất giải pháp sửa và tham mưu bố trí nguồn vốn để triển khai khắc phục.

Giám đốc Ban Quản lý dự án 85 chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng và trước pháp luật về tính chính xác của báo cáo thiệt hại và việc tổ chức khắc phục. Vụ Vận tải và An toàn giao thông được giao nhiệm vụ đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ và an toàn trong quá trình xử lý hậu quả thiên tai.

Cũng trong sáng 25-11, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đã kích hoạt ứng phó thiên tai khu vực Nam Trung bộ ở mức cao nhất. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố tại các đèo Mimosa, Prenn và D’Ran trên tuyến QL20. Đây là những điểm sạt lở phức tạp nhất, với nhiều đoạn mặt đường bị trồi nứt, taluy âm - taluy dương mất ổn định.

Ban Quản lý dự án 85 đã huy động thiết bị, mục tiêu thông xe đèo Mimosa trước ngày 28-11. Với đèo Prenn, các lực lượng chức năng thông xe một chiều trước ngày 28-11, riêng đoạn tiếp giáp tường chắn bị nứt lún, phương án kỹ thuật chuyên sâu được đề xuất với thời hạn hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Tại đèo D’Ran, do khối lượng đất đá rất lớn và vị trí thi công phức tạp, đơn vị quản lý đường bộ đề nghị bổ sung thêm mũi thi công, huy động thêm máy móc thiết bị, phấn đấu thông xe một chiều trước ngày 30-11.

BÍCH QUYÊN