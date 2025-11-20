Lâm Đồng: Đèo Mimosa sạt lở nghiêm trọng, cắt đứt tuyến quốc lộ 20

Thông tin ban đầu, vào thời gian trên tại Km226+700 quốc lộ 20 (khu vực giữa đèo Mimosa) tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Tại đây, hàng chục ngàn mét khối đất đã bị trôi xuống phía dưới, toàn bộ phần mặt đường bị cuốn theo. Khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 60-70m, hố sâu khoảng 40m.
Bước đầu ghi nhận một xe ô tô khách may mắn dừng ngay vị trí sạt lở, không bị rơi xuống vực sâu. Do sự việc xảy ra ngay trong đêm, điều kiện mưa lớn kéo dài nên cơ quan chức năng đang tích cực triển khai lực lượng triển khai công tác cứu hộ.
Hiện nay các tuyến đèo kết nối quanh khu vực Đà Lạt đã bị phong toả gồm: đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C), đèo D’ran, đèo Mimosa (cùng quốc lộ 20), đèo Prenn. Chỉ còn đèo Sacom đi vòng qua khu du lịch hồ Tuyền Lâm (nhỏ hẹp, cấm xe tải) và đèo Tà Nung (đường ĐT.725) là có thể lưu thông được.