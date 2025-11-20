Đa phương tiện

Lâm Đồng: Đèo Mimosa sạt lở nghiêm trọng, cắt đứt tuyến quốc lộ 20

Khoảng 23 giờ 50 phút ngày 19-11, quốc lộ 20 đoạn qua đèo Mimosa (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện thêm điểm sạt lở rất lớn, chia cắt hoàn toàn giao thông qua lại.

Thông tin ban đầu, vào thời gian trên tại Km226+700 quốc lộ 20 (khu vực giữa đèo Mimosa) tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Tại đây, hàng chục ngàn mét khối đất đã bị trôi xuống phía dưới, toàn bộ phần mặt đường bị cuốn theo. Khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 60-70m, hố sâu khoảng 40m.

111111.jpg
Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Mimosa bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông chia cắt

Bước đầu ghi nhận một xe ô tô khách may mắn dừng ngay vị trí sạt lở, không bị rơi xuống vực sâu. Do sự việc xảy ra ngay trong đêm, điều kiện mưa lớn kéo dài nên cơ quan chức năng đang tích cực triển khai lực lượng triển khai công tác cứu hộ.

3021157057695410367.jpg
Đèo Mimosa có vị trí đặc biệt quan trọng trong kết nối giao thông khu vực Đà Lạt với bên ngoài

Hiện nay các tuyến đèo kết nối quanh khu vực Đà Lạt đã bị phong toả gồm: đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C), đèo D’ran, đèo Mimosa (cùng quốc lộ 20), đèo Prenn. Chỉ còn đèo Sacom đi vòng qua khu du lịch hồ Tuyền Lâm (nhỏ hẹp, cấm xe tải) và đèo Tà Nung (đường ĐT.725) là có thể lưu thông được.

ĐOÀN KIÊN

