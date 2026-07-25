Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự lễ kết nạp Đảng tại Côn Đảo

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo TPHCM đến dự lễ kết nạp đảng viên cho 5 quần chúng ưu tú là chiến sĩ tham gia các chương trình, chiến dịch tình nguyện tại đặc khu Côn Đảo.

Chiều 25-7, Chi bộ Quân sự đặc khu Côn Đảo (Đảng bộ đặc khu Côn Đảo), Chi bộ sinh viên 2 (Đảng bộ trường Đại học Sư phạm TPHCM), Chi bộ sinh viên 3 (Đảng bộ Trường Đại học Sài Gòn), Chi bộ sinh viên Khoa Kiến trúc nội thất - mỹ thuật - chương trình liên kết quốc tế (Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc TPHCM) tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 5 quần chúng ưu tú là chiến sĩ tham gia các chương trình, chiến dịch tình nguyện tại đặc khu Côn Đảo.

Đến dự lễ kết nạp đảng có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Quần chúng ưu tú Phạm Thị Thủy Tiên nhận quyết định kết nạp Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, 5 quần chúng ưu tú là chiến sĩ tham gia các chương trình, chiến dịch tình nguyện tại đặc khu Côn Đảo vinh dự được kết nạp đảng gồm: Phạm Thị Thủy Tiên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM; Đặng Vỹ Khang, sinh viên Trường Đại học Sài Gòn; Võ Thanh Bảo, sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TPHCM; Lê Thị Lý và Phan Thị Quyên (Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Côn Đảo).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo TPHCM trao quà chúc mừng các đảng viên mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu chúc mừng các đồng chí đảng viên mới, đồng chí Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo chia sẻ, buổi lễ kết nạp đảng đầy ý nghĩa khi được tổ chức ngay trên mảnh đất Côn Đảo anh hùng, nơi ghi dấu sự hy sinh, lòng trung thành và khí tiết cách mạng kiên trung của biết bao thế hệ anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước.

Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mỗi đồng chí được đứng vào hàng ngũ của Đảng, mà còn là niềm vui, niềm tự hào của gia đình, đơn vị nơi các đồng chí đang học tập, công tác.

Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo Lê Hoàng Hải phát biểu chúc mừng các đồng chí đảng viên mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Lê Hoàng Hải mong muốn, các đồng chí đảng viên mới khắc ghi lời tuyên thệ của người đảng viên, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, luôn đặt lợi ích tập thể, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, "nói đi đôi với làm" và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

VĂN MINH