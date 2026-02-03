TPHCM kết nạp 32 công nhân, lao động ưu tú vào hàng ngũ của Đảng

Sáng 3-2, tại Di tích lịch sử Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo, TPHCM), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM cùng Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo phối hợp tổ chức kết nạp đảng viên mới cho 32 công nhân, người lao động.

Tham dự có các đồng chí: Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM; Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo; đại diện một số công đoàn cơ sở. Chương trình cũng có sự tham gia của gần 400 đảng viên tại các điểm cầu trực tiếp của các chi bộ trên địa bàn TPHCM.

Đây là hoạt động ý nghĩa của TPHCM, nhân Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026).

Đây cũng là lần đầu tiên, lễ kết nạp Đảng trong công nhân, lao động Thành phố được tổ chức tại Côn Đảo - mảnh đất thiêng liêng, giàu truyền thống cách mạng, một trong những di tích lịch sử đặc biệt quan trọng của Quốc gia. Nơi đây đã ghi dấu những mất mát, đau thương nhưng cũng là biểu tượng cao đẹp và sống động của ý chí đấu tranh kiên cường, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước sâu sắc, là “trường học cách mạng lớn, đặc biệt” góp phần tôi luyện nhiều lãnh tụ, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta.

Trong không khí trang nghiêm, trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, những công nhân, người lao động ưu tú đọc lời tuyên thệ của đảng viên mới trong niềm xúc động.

32 đảng viên mới là những cá nhân ưu tú, công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, giáo viên, nhân viên tại các doanh nghiệp, đơn vị, trường học trên địa bàn TPHCM. Họ là những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho lực lượng lao động tiên tiến, những người luôn tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động tại đơn vị.

Đảng viên mới Kim Vĩnh Cường, làm việc tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (phường Tân Tạo), bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi vinh dự được đại diện cho 32 đoàn viên công đoàn ưu tú phát biểu tuyên thệ trong buổi Lễ kết nạp đảng viên mới. Anh chia sẻ, được đứng trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trước anh linh của các vị lãnh đạo tiền bối cách mạng của Đảng và trước anh linh các anh hùng liệt sĩ tại mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng, trong không khí trang nghiêm của Lễ kết nạp đảng viên mới, giúp bản thân hiểu hơn về giá trị của độc lập, tự do và vai trò, trách nhiệm của thế hệ công nhân, lao động trẻ trong giai đoạn vươn mình của đất nước. Anh nhận định, đây là một cột mốc lịch sử của bản thân.

Thay mặt các Chi ủy Chi bộ trong lễ kết nạp Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Chung, Bí thư Chi bộ Logistic (thuộc Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Thái Bình) tin tưởng các đảng viên mới sẽ luôn ghi nhớ lời tuyên thệ trước cờ Tổ quốc, trước cờ Đảng vinh quang, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng là lực lượng kế thừa, góp phần xây dựng Đảng bộ TPHCM ngày càng trong sạch vững mạnh.

Chúc mừng các công nhân, lao động ưu tú vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, đồng chí Phan Trọng Hiền nhấn mạnh, đây không chỉ là sự kiện chính trị có ý nghĩa sâu sắc mà còn là dịp giáo dục truyền thống, thể hiện sinh động sự gắn kết giữa Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo và LĐLĐ TPHCM trong công tác xây dựng Đảng đối với công nhân, lao động.

Dịp này, LĐLĐ TPHCM trao tặng 1.000 phần quà tết, với số tiền 1 tỷ đồng đến Đảng bộ, chính quyền và người dân có hoàn cảnh khó tại Đặc khu Côn Đảo. Đồng chí Võ Khắc Thái trao quà đến người dân Đặc khu Côn Đảo. Ảnh: THÁI PHƯƠNG Tại chương trình, 6 công đoàn thành phố trực thuộc Trung ương trao bảng tượng trưng xây dựng công trình “Vườn cây đại đoàn kết” tại Đặc khu Côn Đảo với số tiền 2,5 tỷ đồng (đợt 2). Đồng chí Võ Khắc Thái trao kinh phí xây dựng công trình “Vườn cây đại đoàn kết” tại Đặc khu Côn Đảo. Ảnh: THÁI PHƯƠNG Các đại biểu cũng thực hiện nghi thức trồng cây tại công trình “Vườn cây Đại đoàn kết”.

