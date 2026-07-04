“Tử chiến trên không” thắng lớn tại Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng

Tại Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), phim "Tử chiến trên không" đoạt giải Phim Việt Nam hay nhất, cùng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho diễn viên Thái Hòa.

Phim "Tử chiến trên không" đoạt giải "Phim hay nhất" ở hạng mục "Phim Việt Nam dự thi"

Tối 4-7, lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) diễn ra tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana (TP Đà Nẵng).

Tham dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: XUÂN QUỲNH

DANAFF IV khép lại bằng lễ bế mạc trang trọng với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn và nhà làm phim trong nước, quốc tế.

Liên hoan phim mang đến một "bữa tiệc điện ảnh" đặc sắc với hơn 100 bộ phim từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 200 suất chiếu, quy tụ hơn 1.000 đại biểu và khách mời, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế, thu hút hàng chục ngàn khán giả yêu điện ảnh.

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc DANAFF IV. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại buổi lễ, TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc DANAFF IV nhận xét, năm nay, liên hoan phim tiếp tục mở rộng cả về quy mô lẫn định hướng phát triển với nhiều hoạt động nghề nghiệp mới như DANAFF Talents, Vườn ươm Dự án, Xưởng kịch bản, các lớp học nâng cao kỹ năng và đặc biệt là DANAFF Industry Days lần đầu được tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng cho rằng, DANAFF IV tạo nên không gian điện ảnh cởi mở, chuyên nghiệp, góp phần khẳng định điện ảnh là ngành công nghiệp sáng tạo, cầu nối văn hóa và phương tiện quảng bá hình ảnh Việt Nam, Đà Nẵng với bạn bè quốc tế.

Tại DANAFF IV, có nhiều giải thưởng được trao cho các tác phẩm, cá nhân xuất sắc nhất ở 2 hạng mục.

Ở hạng mục phim Việt Nam dự thi, biên kịch Oscar Dương giành giải Kịch bản xuất sắc nhất với "Bẫy tiền"; diễn viên Thái Hòa đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với "Tử chiến trên không"; diễn viên Việt Hương nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với "Cục vàng của ngoại"; đạo diễn Dương Minh Chiến đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất với "Truy tìm long diên hương". "Truy tìm long diên hương" cũng giành giải đặc biệt của Ban giám khảo.

Phim Việt Nam hay nhất là "Tử chiến trên không".

Biên kịch Oscar Dương đoạt giải “Kịch bản xuất sắc nhất”

Diễn viên Việt Hương đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất"

Ở hạng mục phim châu Á dự thi, biên kịch Zhuo Kailuo giành giải Kịch bản xuất sắc nhất với "Poor Taxi"; diễn viên Caner Cindoruk đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với "Salvation"; diễn viên Kirti Kulhari nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với "Full Plate"; đạo diễn Emin Alper đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất với "Salvation". "Numb" giành giải đặc biệt của Ban giám khảo, còn Phim châu Á hay nhất thuộc về "Full Plate".

Giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" thuộc về đạo diễn Emin Alper. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao giải phim châu Á hay nhất. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ngoài ra, "Hẹn em ngày nhật thực" của đạo diễn Lê Thiện Viễn giành giải Phim Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn; "Khi trái cọ rơi" của đạo diễn Mejbaur Rahman Sumon (Bangladesh) nhận giải Phê bình cho phim châu Á xuất sắc; còn "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thị Thái Huyền đoạt giải NETPAC cho phim Việt Nam xuất sắc.

XUÂN QUỲNH