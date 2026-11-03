Long Hải đón hơn 875.000 lượt khách trong 10 tháng đầu năm 2026

Du lịch tiếp tục là điểm sáng của xã Long Hải (TPHCM), với khoảng 875.400 lượt khách trong 10 tháng đầu năm 2026, doanh thu ước đạt hơn 306 tỷ đồng. Thương mại, dịch vụ và cải cách hành chính cũng ghi nhận những kết quả tích cực.

UBND xã Long Hải tổ chức Hội nghị giao ban tình hình kinh tế - xã hội tháng 10.

Chiều 3-11, UBND xã Long Hải tổ chức giao ban tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11. Ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã, chủ trì.

Theo báo cáo của UBND xã Long Hải, trong tháng 10, địa phương đón khoảng 21.000 lượt khách tham quan, vui chơi, tắm biển; doanh thu ước đạt 7,35 tỷ đồng. Phố đi bộ ẩm thực và Công viên đường quy hoạch số 14 Long Hải đưa vào hoạt động góp phần bổ sung sản phẩm du lịch, dịch vụ về đêm, tạo thêm điểm đến cho người dân, du khách.

Phố đi bộ ẩm thực Long Hải.

Cùng với du lịch, doanh thu thương mại, dịch vụ 10 tháng đạt 10.797 tỷ đồng, bằng 90,7% kế hoạch năm. Đến ngày 2-11, địa phương giải ngân hơn 75,4 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 78,83% kế hoạch.

Cải cách hành chính ghi nhận tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 100% trong tổng số 1.086 hồ sơ tiếp nhận tháng 10; việc số hóa thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết đều đạt 100%. Hơn 78% người dân đã tham gia khám sức khỏe định kỳ miễn phí năm 2026.

Trong tháng 11, UBND xã tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bồi thường và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Địa phương cũng tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, trật tự đô thị; kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ sở dịch vụ ăn uống và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

NGUYỄN NAM