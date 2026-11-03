Đánh thức tiềm năng du lịch xanh Dầu Tiếng

Những hàng cao su lâu năm, mặt hồ mênh mang cùng những dấu ấn lịch sử, văn hóa tạo nên sức hút riêng du khách gần xa. Đó là thế mạnh của mô hình “Du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm văn hóa, nông nghiệp và sinh thái” vừa được xã Dầu Tiếng (TPHCM) ra mắt gần đây.

Ra mắt mô hình du lịch cộng đồng, mở hướng kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa và sinh thái tại xã Dầu Tiếng

Miền xanh gọi mời

Giữa những hàng cao su lâu năm có từ thời Pháp thuộc ở ấp Định Hiệp , những thân cây cổ thụ, lối đi rợp bóng và vòm lá xanh mát gợi nhắc hành trình phát triển của vùng đất gắn bó với ngành cao su qua nhiều thế hệ. Không chỉ mang vẻ đẹp bình dị, nơi đây còn lưu giữ dấu ấn lịch sử, tạo điểm khởi đầu cho hành trình khám phá Dầu Tiếng.

Từ vườn cao su, du khách có thể tiếp tục đến hồ Dầu Tiếng, núi Cậu, suối Trúc để cảm nhận vẻ đẹp của mặt hồ rộng mở, dòng suối giữa rừng và không gian văn hóa, tín ngưỡng lâu đời. Địa phương hiện có 5 di tích lịch sử - văn hóa, cách mạng được công nhận cấp tỉnh, gồm: khu di tích danh thắng núi Cậu - hồ Dầu Tiếng, vườn cao su thời Pháp thuộc, khu di tích lịch sử cách mạng Chiến thắng suối Dứa, đình thần Dầu Tiếng và chùa Hoa Nghiêm.

Theo ông Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Dầu Tiếng, việc kết nối cảnh quan thiên nhiên với các giá trị lịch sử, văn hóa và nông nghiệp sẽ tạo nền tảng hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Lãnh đạo địa phương cùng du khách tham quan ngôi nhà tại Vườn cao su thời Pháp thuộc, tìm hiểu dấu tích lịch sử của vùng đất xã Dầu Tiếng

Cùng với các di tích, những điểm đến như Bằng Lăng Glamping, bãi Đá Trứng, Đồng Sến Farmstay, suối Trúc, chùa Thái Sơn và các trang trại trồng cao su, bưởi, chà là tạo thêm lựa chọn tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm nông nghiệp.

Mở lối trải nghiệm xanh

Tại các nhà vườn, du khách có thể tìm hiểu quy trình chăm sóc, thu hoạch nông sản; trải nghiệm “một ngày làm công nhân cao su” để hiểu hơn về nghề truyền thống và giá trị lao động. Các hoạt động đạp xe địa hình, khám phá suối Trúc, cắm trại, dã ngoại cùng những hành trình văn hóa - tâm linh cũng có thể làm phong phú trải nghiệm khi đến Dầu Tiếng.

Góc bình yên bên lòng hồ Dầu Tiếng

Mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm văn hóa, nông nghiệp và sinh thái vừa được xã Dầu Tiếng ra mắt, nên hiệu quả thực tế cần thêm thời gian kiểm chứng. Tuy nhiên, nếu được tổ chức bài bản, gắn kết các điểm đến và phát huy vai trò của người dân, du lịch cộng đồng có thể mở ra hướng tiêu thụ nông sản tại chỗ, phát triển dịch vụ lưu trú, ẩm thực và tạo thêm việc làm. Người dân không chỉ tham gia cung cấp dịch vụ mà còn có cơ hội giới thiệu sản vật, văn hóa và nếp sống địa phương đến du khách.

"Năm 2026, địa phương tổ chức ít nhất 10 chương trình tham quan, đồng thời đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số và kết nối các điểm đến. Bên cạnh đó, địa phương chú trọng chuẩn bị dịch vụ, bảo đảm an toàn, nâng cao kỹ năng đón tiếp và bảo vệ môi trường, hướng đến xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn du khách”. Ông Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Dầu Tiếng.

Khi thiên nhiên, di sản và hoạt động sản xuất được kết nối hài hòa, du lịch không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh địa phương mà còn có thể tạo thêm sinh kế, mở ra cơ hội tiêu thụ nông sản, phát triển dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, ông Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Dầu Tiếng, kỳ vọng..

VĂN SƠN