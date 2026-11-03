Giữ rừng, giữ nguồn nước và bài toán sinh kế cho người dân

Công tác bảo vệ rừng, nguồn nước tại TPHCM đặt ra yêu cầu vừa bảo đảm an toàn tài nguyên, vừa giải quyết sinh kế, việc làm và quyền lợi của người dân.

Ngày 3-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức khảo sát tại các xã Hoà Hội, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Phước Hải nhằm tìm hiểu đời sống người dân và công tác quản lý, bảo vệ rừng, nguồn nước và đời sống người dân trên địa bàn.

Đoàn khảo sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM gặp gỡ các hộ dân tại Rừng phòng hộ khu vực Hồ Tràm

Qua báo cáo của các địa phương, đoàn khảo sát ghi nhận công tác quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ khu vực Hồ Tràm và bảo đảm nguồn nước tại hồ chứa Xuyên Mộc còn có khó khăn về nhân lực, trang thiết bị, kinh phí và cơ chế hỗ trợ.

Bên cạnh đó, phương án di dời khoảng 320 hộ dân đang sinh sống, canh tác tại khu vực Bưng Hai Ngữ và Suối Đá (xã Xuyên Mộc) ra khỏi khu vực rừng cũng chưa được giải quyết. Nguy cơ cháy rừng trong mùa khô đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường các điều kiện bảo vệ rừng...

﻿Lãnh đạo xã Hồ Tràm trao đổi tại buổi làm việc

Trước những khó khăn trên, các địa phương kiến nghị thành phố sớm tháo gỡ vướng mắc, như: xây dựng phương án di dời 320 hộ dân gắn với bảo đảm nơi ở và sinh kế ổn định; quan tâm đầu tư hạ tầng, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, bổ sung lực lượng, kinh phí và chính sách hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Các địa phương cũng kiến nghị, đơn vị quản lý hồ Sông Ray cần thông báo kịp thời lịch xả nước; theo dõi sát tình hình cấp nước, chủ động phương án dự phòng trong mùa khô và tăng cường kiểm soát ô nhiễm nguồn nước.

﻿Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, hó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn ghi nhận những kiến nghị của địa phương; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu và chấp hành các chủ trương, chính sách về quản lý, bảo vệ rừng và nguồn nước.

﻿Thành viên đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc﻿

Ông Phạm Minh Tuấn cũng đề nghị các cơ quan liên quan cần tăng cường phối hợp, tháo gỡ vướng mắc về ranh giới, chính sách hỗ trợ, bổ sung trang thiết bị phục vụ bảo vệ rừng. Đặc biệt, phương án di dời người dân phải được tính toán kỹ, bảo đảm nơi ở và sinh kế ổn định; có chính sách hỗ trợ đặc thù đối với khoán bảo vệ rừng, đánh giá tác động để thực hiện hiệu quả.

TRÚC GIANG