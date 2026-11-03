Phường Tam Thắng đạt kết quả tích cực trong công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Chiều 3-11, Tổ kiểm tra tiền trạm của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm (BCĐ) TPHCM đã làm việc với phường Tam Thắng nhằm đánh giá công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn từ ngày 1-7-2025 đến 30-6-2026.

Tổ kiểm tra tiền trạm của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm TPHCM làm việc tại phường Tam Thắng

Thời gian qua, BCĐ phường Tam Thắng tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và mại dâm trên địa bàn.

Đảng ủy phường ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 11-5-2026 về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng phường Tam Thắng không ma túy vào năm 2030. Trên cơ sở đó, phường thành lập Ban Chỉ đạo 26, Tổ giúp việc và 6 tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.

Hiện Công an phường đang quản lý 17 trường hợp, trong đó có 10 người nghiện đang điều trị bằng thuốc thay thế Methadone và 7 người sử dụng trái phép chất ma túy. Công an phường cũng đã lập hồ sơ đưa 76 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc, quản lý sau cai đối với 40 trường hợp.

Đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS, Trạm Y tế phường đã thực hiện tư vấn, xét nghiệm HIV cho 1.028 trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao.

Tính đến ngày 1-10, công tác điều trị HIV/AIDS trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Có 522 người đang được điều trị ARV, đạt 92,7% chỉ tiêu; 100% bệnh nhân đồng nhiễm HIV/lao được điều trị đồng thời ARV và lao; 95,7% bệnh nhân điều trị ARV có thẻ bảo hiểm y tế. Đặc biệt, trong số 354 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm tải lượng HIV, có 350 trường hợp đạt ngưỡng ức chế virus dưới 1.000 bản sao/ml, chiếm tỷ lệ 98,8%.

Trong lĩnh vực phòng, chống mại dâm, Công an phường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phát hiện, xử lý 2 vụ, khởi tố 3 đối tượng về hành vi chứa mại dâm. Qua rà soát, địa bàn hiện có khoảng 136 cơ sở kinh doanh dịch vụ, trong đó khoảng 30 cơ sở massage, karaoke thuộc nhóm có nguy cơ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm. Đến nay, các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TPHCM đánh giá cao những kết quả phường Tam Thắng đạt được trong công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm thời gian qua.

Tổ kiểm tra đánh giá cao những kết quả đạt được của phường Tam Thắng

Ông Nguyễn Tuấn Anh đề nghị phường tiếp tục tăng cường rà soát, quản lý người nghiện tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ; đồng thời quan tâm đến chế độ chính sách cho nhóm lao động đang làm việc tại các cơ sở này, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật tới chủ cơ sở.

Ông Nguyễn Tuấn Anh cho rằng, chính quyền cơ sở cần chủ động tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Tuy nhiên, việc kiểm tra cần tránh chồng chéo, trùng lặp về nội dung, gây ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở kinh doanh.

Địa phương cần tiếp tục huy động sự tham gia của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát người tham gia điều trị nghiện bằng thuốc thay thế, kịp thời phát hiện nguy cơ tái sử dụng ma túy; quản lý chặt chẽ việc cấp phát, sử dụng thuốc, không để xảy ra tình trạng lợi dụng các điểm điều trị để mua bán trái phép chất ma túy.

Đặc biệt, địa phương quan tâm triển khai các hoạt động hỗ trợ người sau cai nghiện học nghề, đào tạo nghề, tạo sinh kế và việc làm ổn định…

KHÁNH CHI