AI trở thành động lực mới cho du lịch Việt

Sáng 9-4, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2026, tọa đàm về ứng dụng AI trong du lịch thu hút đông đảo cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp. Thông điệp chung được đưa ra là AI không còn là xu hướng mà đã trở thành điều kiện để du lịch tăng tốc và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho biết năm 2025, du lịch Việt Nam phục hồi mạnh với khoảng 21,2 triệu lượt khách quốc tế, 137 triệu lượt khách nội địa, tổng thu gần 1 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả này cũng đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng. Theo ông, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mang tính khuyến khích mà đã trở thành đòi hỏi thực tiễn, khi công nghệ đang làm thay đổi toàn bộ hành vi du lịch, từ tìm kiếm thông tin, đặt dịch vụ đến trải nghiệm và chia sẻ sau chuyến đi.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy phát biểu tại tọa đàm

Ở góc độ quản lý, ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, khẳng định AI sẽ giữ vai trò trung tâm trong giai đoạn tới. Thông qua phân tích dữ liệu lớn, AI cho phép cá nhân hóa trải nghiệm, giúp doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu du khách để xây dựng sản phẩm phù hợp. Đồng thời, cơ quan quản lý có thể dự báo xu hướng, điều tiết dòng khách, hạn chế quá tải tại điểm đến và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Ở góc nhìn doanh nghiệp, ông Phạm Hà, Chủ tịch sáng lập kiêm CEO LuxGroup, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Xanh Việt Nam, cho rằng vấn đề lớn nhất hiện nay không phải thiếu khách mà là thiếu năng suất. Theo ông, ngành du lịch đang “chạy nhanh nhưng chưa chạy thông minh”. AI được xem là đòn bẩy giúp tối ưu vận hành, từ marketing, bán hàng đến quản trị. Thực tế tại doanh nghiệp cho thấy ứng dụng AI có thể giúp một nhân sự đảm nhiệm khối lượng công việc tương đương 3-5 người, đồng thời nâng cao độ chính xác và tốc độ xử lý.

Khách du lịch ở bãi biển Quy Nhơn

Các ý kiến tại tọa đàm thống nhất cần sự vào cuộc đồng bộ của Nhà nước, doanh nghiệp và địa phương, từ xây dựng dữ liệu, đào tạo nhân lực đến hoàn thiện chính sách. Trong cuộc cạnh tranh toàn cầu, công nghệ, dữ liệu và năng suất sẽ quyết định vị thế của du lịch Việt Nam, với tốc độ chuyển đổi là yếu tố then chốt.

QUYÊN HOÀNG