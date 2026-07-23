AI, robot và kính thực tế ảo sẽ trình diễn tại diễn đàn công nghệ du lịch ở Đà Nẵng

Diễn đàn HORECFEX Vietnam 2026 sẽ giới thiệu và vận hành trực tiếp nhiều công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, robot phục vụ, kính thông minh và thực tế ảo, hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và du lịch.

Các giải pháp công nghệ được trình diễn, phục vụ khách mời tại họp báo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chiều 23-7, Ban tổ chức HORECFEX Vietnam 2026 công bố Diễn đàn Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Cung ứng dành cho ngành khách sạn, du lịch sẽ diễn ra ngày 20 và 21-8 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, TP Đà Nẵng.

Điểm nhấn của diễn đàn là các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR/MR) và robot được đưa vào vận hành trực tiếp tại sự kiện, thay vì chỉ trưng bày, giới thiệu.

Kính thực tế ảo trưng bày tại họp báo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong đó, kính thông minh Rokid có khả năng ghi hình từ góc nhìn thứ nhất, hiển thị phụ đề, phiên dịch đa ngôn ngữ theo thời gian thực và tích hợp các nền tảng AI. Thiết bị có thể hỗ trợ hoạt động lễ tân, chăm sóc khách hàng, đào tạo nhân sự và nâng cao trải nghiệm dịch vụ trong lĩnh vực khách sạn - du lịch.

Kính thực tế ảo Meta Quest 3 sẽ tái hiện không gian sự kiện, điểm đến thông qua các tour 360 độ, đồng thời giới thiệu giải pháp phục vụ bán hàng, đào tạo nhân sự và quảng bá du lịch.

Hệ sinh thái robot AI được trình diễn gồm robot chó Unitree Robotics hỗ trợ tuần tra, giám sát, cứu hộ; robot lễ tân OrionStar giao tiếp hơn 30 ngôn ngữ; robot KEENON hỗ trợ vận chuyển món ăn, tối ưu quy trình phục vụ tại nhà hàng, khách sạn.

Robot chó Unitree Robotics phục vụ tại họp báo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Với chủ đề “ALL YOU NEED - Tri thức, Công nghệ, Nguồn cung và Kết nối”, HORECFEX Vietnam 2026 dự kiến quy tụ gần 100 đơn vị trưng bày, hơn 40 phiên tham luận và khoảng 55 diễn giả đến từ 20 quốc gia.

Các giải pháp check-in bằng nhận diện khuôn mặt, robot phục vụ từng được giới thiệu tại các kỳ trước sẽ tiếp tục được nâng cấp, cùng nhiều thiết bị AI, robot thế hệ mới nhằm giảm thao tác thủ công, rút ngắn thời gian phục vụ, khắc phục rào cản ngôn ngữ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Họp báo của sự kiện HORECFEX Vietnam 2026 diễn ra chiều 23-7. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Nhà sáng lập, Chủ tịch HORECFEX Vietnam, cho biết diễn đàn không chỉ giới thiệu công nghệ mới mà còn hướng đến kết nối doanh nghiệp, chia sẻ tri thức và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

“Điều quan trọng không phải công nghệ mới đến đâu, mà là khả năng ứng dụng để nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp”, ông Nguyễn Đức Quỳnh nhấn mạnh.

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XUÂN QUỲNH