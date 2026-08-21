Áp thấp nhiệt đới đã vào vịnh Bắc bộ, Nam bộ tạm giảm mưa dông trước khi mưa lớn

Sáng 21-8, áp thấp nhiệt đới đã vào vịnh Bắc bộ và có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới. Nam bộ tạm giảm mưa dông trong ngày 21-8, sau đó mưa sẽ gia tăng trở lại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng sớm nay, 21-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc - 108,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc bộ.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/giờ.

Vị trí áp thấp nhiệt đới sáng 21-8. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Dự báo từ sáng nay đến sáng 22-8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Đến sáng 23-8, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 3-5km/giờ, nằm trên vùng biển phía Bắc vịnh Bắc bộ, cách Hải Phòng khoảng 100km về phía Đông Đông Nam, duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 3-5km/giờ và suy yếu dần.

Trong khi theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, ngày 21-8, khu vực Nam bộ giảm mây, thời gian có nắng trong ngày tăng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Riêng cao nguyên Lâm Đồng 27-30 độ C.

Áp thấp nhiệt đới (bão) ở vịnh Bắc bộ sẽ kéo gió mùa Tây Nam gây mưa diện rộng ở Nam bộ và trực tiếp gây mưa nhiều đợt ở Bắc bộ. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Tuy nhiên hôm nay, Nam bộ vẫn có thể xuất hiện một vài cơn mưa rào và dông từ sáng và trưa. Đến chiều tối, vùng mưa mở rộng dần.

Các tỉnh miền Đông Nam bộ và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Vùng mưa lớn tập trung ở phía Bắc TP Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng.

Khu vực miền Tây Nam bộ mưa ít hơn, chỉ bao phủ dưới nửa diện tích, chủ yếu mưa nhỏ đến mưa vừa, cục bộ có mưa to.

Ngày 22 và 23-8, mưa dông tại Nam bộ gia tăng cả về phạm vi và lượng. Chiều tối, các tỉnh miền Đông Nam bộ và Lâm Đồng có mưa rào và dông diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to.

Khu vực miền Tây Nam bộ cũng có mưa dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to.

Ngày 23-8, số điểm mưa to sẽ tăng trên toàn khu vực, thời gian mưa trong ngày có thể đến sớm hơn, từ trưa và chiều. Người dân ở Nam bộ cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

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