Áp thấp nhiệt đới kích hoạt gió mùa Tây Nam, gây mưa dông ở Nam bộ

Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông kích hoạt gió mùa Tây Nam, khiến TPHCM và Nam bộ tiếp tục có mưa dông trong ngày 19-8, có nơi mưa to.

Vị trí và dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới cập nhật rạng sáng 19-8. Đồ họa: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Sáng 19-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang di chuyển về phía Tây. Rạng sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,4 độ vĩ Bắc - 114 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/giờ.

Hôm nay, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3,5m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Còn theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, áp thấp nhiệt đới có vị trí hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông nên không ảnh hưởng trực tiếp đến Nam bộ. Tuy nhiên, áp thấp nhiệt đới góp phần kích hoạt gió mùa Tây Nam ở khu vực Nam Biển Đông, ở mức từ trung bình đến mạnh, chi phối thời tiết Nam bộ.

Do đó, trong ngày 19-8, TPHCM và một số khu vực ở Nam bộ vẫn có mưa, tập trung vào trưa, chiều và chiều tối. Một số nơi có mưa vừa, mưa to. Khu vực Lâm Đồng và miền Đông Nam bộ là những nơi tập trung mưa nhiều. Trong mưa dông có khả năng xảy ra sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

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