Một trận bão mạnh tràn qua bờ Đông nước Mỹ trong ngày Lễ Tạ ơn 26-11, gây ngập lụt tại nhiều cộng đồng ven biển, khiến hàng trăm ngàn khách hàng mất điện và hàng ngàn chuyến bay bị hoãn hoặc hủy. Gần 2 triệu người tại bang Maryland được yêu cầu tiết kiệm nước sau khi các nhà máy lọc nước gặp sự cố điện do bão.

Theo truyền thông Mỹ, đây được đánh giá là một trong những đợt thời tiết nghiêm trọng trong dịp Lễ Tạ ơn tại bờ Đông Mỹ trong nhiều thập niên, với cảnh báo gió mạnh và ngập lụt kéo dài từ Virginia Beach đến New York. Washington, Baltimore và Philadelphia cũng chịu tác động đáng kể.

Tình trạng mất điện lan rộng tại nhiều bang. Riêng tại Maryland, sự cố điện gây thêm sức ép cho hệ thống cấp nước. Ủy ban Cấp thoát nước ngoại ô Washington (WSSC Water) yêu cầu 1,9 triệu khách hàng tại hai hạt Montgomery và Prince George’s chỉ sử dụng nước cho mục đích thiết yếu, nhằm bảo đảm dự trữ nước cho sinh hoạt và chữa cháy.

Gió giật mạnh, sóng lớn và nước biển dâng do bão gây ngập nhiều khu dân cư ven biển ở North Carolina, Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey và New York. Tại New Jersey, toàn bộ 21 hạt được đặt trong tình trạng khẩn cấp từ 18 giờ ngày 25-11. Thống đốc bang New York Kathy Hochul cũng ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố New York, Long Island và hạt Westchester.

Hoạt động hàng không cũng bị ảnh hưởng trong ngày cao điểm di chuyển dịp lễ. Theo dữ liệu FlightAware, tính đến chiều 26-11, có 417 chuyến bay liên quan đến Mỹ bị hủy và khoảng 1.800 chuyến bị hoãn.

Thời tiết xấu còn khiến Diễu hành Lễ Tạ ơn Macy’s tại New York phải hoãn sang ngày 28-11. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 100 năm của sự kiện, chương trình bị hoãn vì thời tiết. Cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn thường niên tại Philadelphia cũng bị hủy.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cho biết, bão sẽ suy yếu dần trong ngày 27-11, song mưa và tuyết trên vùng núi vẫn có thể kéo dài tại thung lũng Ohio và phía Bắc dãy Appalachia. Thời tiết tại khu vực Đông Bắc được dự báo cải thiện vào ngày 28-11.

HẠNH CHI