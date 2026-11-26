Một loạt nền kinh tế đã lên tiếng phản đối hoặc bày tỏ quan ngại trước đề xuất áp thuế mới của Mỹ, cho rằng các cáo buộc về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất mang tính cơ cấu là không có cơ sở.

Tàu container neo đậu tại cảng Vancouver, British Columbia, Canada. Ảnh : Liang Sen/Xinhua

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Olof Gill, ngày 25-11, khẳng định rằng EU bác bỏ mạnh mẽ kết luận của Mỹ về dư thừa năng lực sản xuất, đồng thời nhấn mạnh khối này không phải là nguồn gây ra tình trạng dư thừa năng lực sản xuất mang tính cơ cấu.

EU cho rằng vấn đề này chủ yếu bắt nguồn từ một số quốc gia thứ ba và lấy làm tiếc vì Mỹ không phối hợp hành động để giải quyết. Brussels kỳ vọng Washington tuân thủ đầy đủ thỏa thuận thương mại đạt được năm 2025, theo đó mức thuế đối với hàng hóa EU được giới hạn ở 15%, kể cả khi áp dụng cùng các loại thuế hiện hành.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, phụ trách về giao thương - kinh tế Trung Quốc - Mỹ, trong cuộc gọi video với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 6-11. Ảnh: Xinhua

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh phản đối các biện pháp bảo hộ thương mại đơn phương, đồng thời kêu gọi Washington giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn.

Nhật Bản mô tả đề xuất áp thuế mới của Mỹ là đáng tiếc. Nước này bác bỏ cáo buộc về các hoạt động thương mại phi thị trường hoặc tình trạng dư thừa năng lực sản xuất mang tính cơ cấu.

Singapore cũng đặc biệt thất vọng, không đồng tình với những kết luận của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR). Đảo quốc này khẳng định các chính sách kinh tế của họ không nhằm bảo hộ thị trường trong nước hay trợ cấp hoạt động sản xuất để thúc đẩy xuất khẩu.

Trong tuyên bố tối 25-11, Bộ Thương mại Ấn Độ khẳng định mức thuế tối đa 25% (hoặc 17% nếu đạt thỏa thuận) mà Mỹ đề xuất đối với hàng hóa Ấn Độ có thể làm gia tăng bất ổn trong quan hệ thương mại song phương. Bộ Thương mại Ấn Độ nhấn mạnh hai nước vẫn đang thương lượng về thỏa thuận nhằm giảm thuế đối với hàng hóa Ấn Độ.

Indonesia cho biết đang rà soát mức thuế nhập khẩu tối đa 18% mà Mỹ đề xuất áp dụng đối với hàng hóa nước này, đồng thời sẽ đánh giá tác động và xây dựng phương án ứng phó.

Bangladesh cũng bày tỏ quan ngại trước đề xuất tăng thuế nhập khẩu của Mỹ lên tối đa 18%, cho rằng biện pháp này có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu hàng may mặc - một trong những nguồn thu chủ lực của nước này.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 25-11 công bố đề xuất áp thuế nhập khẩu mới đối với 14 đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU).

Theo đề xuất của USTR, mức thuế được xác định theo từng nền kinh tế và có tính đến các thỏa thuận thương mại đã đạt được hoặc đang đàm phán, gồm: Ấn Độ tối đa 25%, có thể 17% nếu đạt thỏa thuận; Bangladesh, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Thái Lan cùng chịu mức tối đa 18%; Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thụy Sĩ cùng chịu mức tối đa 15%, EU 15%; Singapore tối đa 20%, có thể 10% nếu đạt thỏa thuận; Việt Nam tối đa 35% và có thể hạ xuống 20% nếu đạt thỏa thuận.

Hàng hóa Trung Quốc có thể chịu mức thuế bổ sung 20%. Mức này có thể tăng lên 40% nếu Bắc Kinh không thực hiện các cam kết trong thỏa thuận đình chiến thương mại với Washington.

Các đề xuất thuế quan mới chưa có hiệu lực ngay mà sẽ được đưa ra lấy ý kiến công chúng trước khi Mỹ quyết định bước đi tiếp theo. Theo thông tin từ USTR, các biện pháp dự kiến chỉ được triển khai sau phiên điều trần công khai bắt đầu từ ngày 25-1-2027 (hạn chót góp ý bằng văn bản là 5-1-2027).

HẠNH CHI