Giá dầu thế giới tăng mạnh trong khi chứng khoán biến động, Mỹ dời lễ diễu hành Lễ Tạ ơn lần thứ 100 vì thời tiết xấu, Nga đề xuất hợp tác điện hạt nhân nổi với Brunei... là những thông tin quốc tế đáng chú ý sáng 26-11.

Nhà máy điện hạt nhân nổi Akademik Lomonosov của Nga, đang vận hành tại cảng Pevek, vùng Chukotka. Ảnh: Elena Dider/Wikimedia Commons

Nga đề xuất hợp tác điện hạt nhân nổi với Brunei

Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (Rosatom) Alexei Likhachev, cho biết Nga sẵn sàng hợp tác với Brunei phát triển nhà máy điện hạt nhân nổi nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng của quốc gia Đông Nam Á này.

Ông Likhachev cho biết Brunei đã bày tỏ quan tâm đến năng lượng hạt nhân trong các cuộc tiếp xúc cấp bộ từ đầu năm. Sau khi nghiên cứu hệ thống cung cấp điện của Brunei, Rosatom nhận định nhà máy điện hạt nhân nổi quy mô nhỏ có thể là phương án phù hợp, với hai lò phản ứng công suất 55 MW mỗi lò.

Nếu Brunei đồng ý, Nga sẽ đề xuất lộ trình hợp tác, từ đào tạo nhân lực, xây dựng hệ thống quản lý đến từng bước phát triển ngành điện hạt nhân. Ông Likhachev nhấn mạnh hợp tác không nhất thiết bắt đầu ngay bằng việc xây dựng nhà máy điện.

Sau hội đàm với Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah tại Moscow ngày 25-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập triển vọng hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm điện hạt nhân và năng lượng tái tạo.

Giá dầu tăng mạnh, chứng khoán giảm điểm

Rạng sáng 26-11 (giờ Việt Nam), giá dầu thế giới tăng mạnh, trong khi phần lớn các chỉ số chứng khoán chủ chốt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 25-11, giữa những lo ngại về căng thẳng Trung Đông, chính sách thuế quan Mỹ và triển vọng kinh tế toàn cầu.

Giá dầu Brent chốt phiên tăng 3,5%, lên 94,61 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ tăng 2%, đạt 83,68 USD/thùng. Giá dầu tăng sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia, làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung. Thị trường cũng theo dõi cuộc họp OPEC+ ngày 29-11 tới về chính sách sản lượng năm 2027. Trong khi đó, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) công bố dự trữ dầu thô tăng 1,1 triệu thùng, lên 418,9 triệu thùng.

Trên thị trường chứng khoán, chỉ số toàn cầu MSCI giảm 0,6%, STOXX 600 của châu Âu giảm 1,06%. Tại Phố Wall, Nasdaq giảm 0,62%, S&P 500 giảm 0,25%, trong khi Dow Jones tăng 0,33%. Cổ phiếu Nvidia mất 3,91%. Chứng khoán Mỹ phục hồi đáng kể về cuối phiên sau khi giảm sâu, do lo ngại các đề xuất thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với hàng hóa từ 14 đối tác thương mại trước đó cùng ngày.

Bỉ áp dụng giám sát điện tử đối với nghi phạm gián điệp tại NATO

Cơ quan công tố liên bang Bỉ xác nhận tòa án nước này quyết định áp dụng hình thức giám sát điện tử trong thời gian chờ xét xử đối với một nữ thực tập sinh người Canada, bị tình nghi hoạt động gián điệp tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nghi phạm bị bắt hồi tháng 7 khi đang thực tập tại Bộ Tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh ở châu Âu (SHAPE), đặt tại thành phố Mons, Bỉ. Người này bị nghi hoạt động gián điệp cho một quốc gia thứ ba và có liên quan đến một tổ chức tội phạm. Nhà chức trách Bỉ chưa chính thức công bố danh tính nghi phạm hoặc quốc gia liên quan.

Trụ sở Bộ Tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh ở châu Âu (SHAPE) của NATO tại Mons, Bỉ. Ảnh: Ex13/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi bộ phận an ninh SHAPE phát hiện những hành vi đáng ngờ và thông báo cho cơ quan tình báo Bỉ. NATO trước đó khẳng định chưa có dấu hiệu cho thấy vụ việc ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng tác chiến, hệ thống chỉ huy hoặc các nhiệm vụ đang triển khai. Cơ quan công tố Bỉ cho biết đang xem xét kháng cáo quyết định giám sát điện tử của tòa án nhưng không nêu lý do cụ thể.

Mỹ hoãn lễ diễu hành Lễ Tạ ơn lần thứ 100 vì thời tiết xấu

Tập đoàn bán lẻ Macy’s thông báo hoãn lễ diễu hành Lễ Tạ ơn lần thứ 100 tại thành phố New York (Mỹ) từ ngày 26-11 sang ngày 28-11, do dự báo mưa lớn và gió mạnh. Quyết định được Macy’s đưa ra sau khi tham vấn chính quyền thành phố và các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia và khán giả. Lễ diễu hành dự kiến bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 28-11 (giờ địa phương).

Trước đó, Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) đã ban hành cảnh báo gió mạnh và ngập lụt ven biển tại New York. Dự báo, gió có thể giật lên tới 93km/giờ, gây nguy hiểm cho những quả bóng bay khổng lồ, một trong những nét đặc trưng của lễ diễu hành.

Bóng bay khổng lồ trong lễ diễu hành Lễ Tạ ơn Macy’s tại New York, Mỹ, năm 2024. Ảnh: Anthony Quintano/Wikimedia Commons

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 100 năm, lễ diễu hành Macy’s phải thay đổi ngày tổ chức vì thời tiết. Sự kiện từng bị đình chỉ trong giai đoạn 1942-1944 do Thế chiến II. Năm 1971, gió mạnh khiến không thể sử dụng bóng bay, nhưng lễ diễu hành vẫn diễn ra.

Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm Nvidia sau khi ông Jensen Huang trở lại

Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s nhận định việc ông Jensen Huang trở lại vị trí Tổng Giám đốc điều hành Nvidia giúp giảm bớt những lo ngại trước mắt về bộ máy lãnh đạo và định hướng phát triển của tập đoàn công nghệ Mỹ này.

Moody’s cho rằng việc ông Huang trở lại chưa giải quyết hoàn toàn những vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp và việc tuân thủ các quy định pháp luật. Do đó, hãng giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm Aa1 và triển vọng ổn định đối với Nvidia. Trước đó, ngày 18-11, Moody’s đã hạ triển vọng tín nhiệm Nvidia từ tích cực xuống ổn định sau khi ông Huang bất ngờ từ chức và tập đoàn chưa có kế hoạch kế nhiệm rõ ràng.

Ngày 23-11, Nvidia thông báo hội đồng quản trị đã nhất trí đưa ông Huang trở lại vị trí Tổng Giám đốc điều hành. Tuy nhiên, cuộc điều tra độc lập liên quan đến những vấn đề an ninh quốc gia vẫn tiếp tục. Tập đoàn cũng thành lập một ủy ban giám sát an ninh quốc gia và kiểm soát xuất khẩu, đồng thời xúc tiến tuyển dụng giám đốc phụ trách tuân thủ nhằm tăng cường công tác quản trị.

HÀ TRANG