Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 25-11 (giờ địa phương) tuyên bố đã tấn công 2 cảng Jeddah và Jazan của Saudi Arabia, nhằm đáp trả những cuộc không kích của Riyadh vào cảng Hodeidah bên bờ Biển Đỏ.

Các tay súng thuộc lực lượng Houthi ở Yemen. Ảnh: THX

Trong tuyên bố được phát sóng trên kênh truyền hình al-Masirah, người phát ngôn quân sự của Houthi ông Yahya Saree, cho biết các cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại tại cảng Jeddah ở miền Tây Saudi Arabia và cảng Jazan ở miền Nam, gần biên giới Yemen.

Ông Saree cảnh báo sẽ đáp trả ngay lập tức và trực tiếp những cuộc tấn công nhằm vào Hodeidah theo chính sách “cảng đổi cảng”, đồng thời cam kết tiếp tục các chiến dịch bên trong lãnh thổ Saudi Arabia cho đến khi các đợt không kích chấm dứt và lệnh phong tỏa những khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của Houthi được dỡ bỏ.

Đáp lại, người phát ngôn liên quân Turki Al-Maliki cùng ngày tuyên bố lực lượng do Riyadh dẫn đầu đã đánh chặn và bắn hạ 7 máy bay không người lái, tại tỉnh Đông của Saudi Arabia và 1 chiếc gần cảng Jeddah. Theo ông Al-Maliki, liên quân đã tấn công “các năng lực tác chiến” tại Hodeidah và phá hủy một số mục tiêu tại 2 tỉnh Saada và Amran ở miền Bắc Yemen.

Ông Al-Maliki cũng thừa nhận 1 vật thể bay của Houthi đã đánh trúng cảng Jazan, gây thiệt hại nhỏ nhưng không làm dân thường bị thương.

MINH CHÂU