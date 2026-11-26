Ngày 25-11 (giờ địa phương), Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) công bố báo cáo Sách Beige thông tin, nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng ở mức "nhẹ đến vừa phải" tại hầu hết các khu vực trong những tuần gần đây, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao và tỷ lệ việc làm tiếp tục tăng.

Người dân mua sắm tại một siêu thị ở thành phố Seattle, Mỹ. Ảnh: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Báo cáo của FED lưu ý, chi phí đầu vào đang tăng nhanh hơn giá bán, gây áp lực lên biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong khi đó, chi tiêu dùng của các hộ gia đình không thay đổi và ngày càng chuyển sang các mặt hàng có giá thấp hơn. Đầu tư kinh doanh tăng trưởng mạnh, chủ yếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trong đó, nhu cầu về trung tâm dữ liệu tăng cao đang gây áp lực lên nguồn cung vi mạch và linh kiện điện tử.

Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định FED nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất (hiện ở mức 3,75%-4%) thêm ít nhất 0,25% tại cuộc họp chính sách vào ngày 8 và 9-12 tới.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ công bố Chỉ số Giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 3,8% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số PCE lõi, không bao gồm chi phí thực phẩm và năng lượng, tăng lên 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất trong 3 năm qua.

Báo cáo Sách Beige là tài liệu tổng hợp các khảo sát và dữ liệu định tính từ 12 ngân hàng khu vực của FED.

MINH CHÂU