Bầu cử thống đốc Mỹ: Đảng Dân chủ thắng ở bang Virginia và TP New York

Ngày 5-11, theo Guardian, đảng Dân chủ có chiến thắng đầu tiên ở bang Virginia khi cựu hạ nghị sĩ Abigail Spanberger trở thành nữ thống đốc đầu tiên của bang.

Bà Abigail Spanberger. Ảnh: IG

Bà Abigail Spanberger đã đánh bại Phó Thống đốc Cộng hòa Winsome Earle-Sears. Chiến thắng của bà Spanberger, cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), được xem là kết quả mở màn trong loạt cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sớm.

Trong khi đó, ở New York, ứng viên theo xu hướng xã hội dân chủ Zohran Mamdani đã đánh bại ứng viên độc lập - cựu Thống đốc bang New York Andrew Cuomo, trở thành thị trưởng người Hồi giáo đầu tiên của thành phố New York, đồng thời là người trẻ nhất giữ chức vụ này trong nhiều thế hệ qua. Ở tuổi 34, ứng viên đảng Dân chủ này đã tận dụng được sức hút của mình cùng khả năng sử dụng mạng xã hội để vươn lên thành ngôi sao đang lên trong đảng.

Ông Zohran Mamdani. Ảnh: IG

Vào tháng 6, Tổng thống Mỹ Trump đã tranh cãi gay gắt với ông Zohran Mamdani do những bất đồng về quan điểm chính sách. Ông Zohran Mamdani đã tuyên bố sẽ duy trì quy chế "thành phố trú ẩn" (hạn chế hợp tác với chính quyền liên bang trong việc truy bắt và trục xuất người nhập cư phi pháp) của New York nếu thắng cử.

Ngày 4-11, cử tri Mỹ bầu thống đốc tại bang Virginia và New Jersey, bầu thị trưởng thành phố New York. Cùng lúc, bang California tiến hành trưng cầu dân ý về dự luật phân chia lại khu vực bầu cử. Đây được xem là phép thử cho Tổng thống Donald Trump sau một năm ông trở lại Nhà Trắng.

PHƯƠNG NAM

