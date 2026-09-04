Tỷ phú Elon Musk tài trợ hơn 800.000 USD cho bầu cử giữa kỳ Mỹ

Thông qua tổ chức hành động chính trị America PAC, tỷ phú Elon Musk tài trợ hơn 800.000 USD cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa vận động tranh cử trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: TESLA

Theo Reuters, báo cáo tài chính mới nhất của America PAC-tổ chức hành động chính trị do nhà sáng lập SpaceX và Tesla hậu thuẫn, cho thấy trọng tâm tài trợ của Elon Musk hướng vào bang Texas, nơi đặt trụ sở cùng hệ thống nhà máy tên lửa SpaceX và mạng lưới vệ tinh Starlink. Trong đó, Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton nhận khoản hỗ trợ khoảng 247.595 USD cho cuộc đua đối đầu với ứng cử viên Dân chủ James Talarico vào Thượng viện Mỹ.

Bên cạnh Texas, dòng tiền của America PAC còn đổ vào các nghị sĩ nắm giữ vị trí quan trọng trong Quốc hội Mỹ như các thành viên Ủy ban Phân bổ Ngân sách và Ủy ban Quân dịch Thượng viện Mỹ. Đây là những cơ quan quyết định nguồn ngân sách chính phủ cấp cho các hợp đồng quốc phòng và không gian lớn của tập đoàn SpaceX.

America PAC đang đặt mục tiêu huy động ngân sách từ 50 triệu USD lên tới 120 triệu USD cho chiến dịch vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ.

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, tỷ phú Elon Musk đã chi khoảng 277 đến 290 triệu USD để ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa, phần lớn thông qua Siêu Ủy ban Hành động Chính trị (PAC). Khoản đóng góp khổng lồ này đưa ông trở thành nhà tài trợ cá nhân lớn nhất cho một ủy ban chính trị trong kỳ bầu cử đó.

PHƯƠNG NAM