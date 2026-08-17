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Bệnh viện Đồng Nai-2: Đưa vào vận hành Khu khám chuyên gia

Sáng 17-8, Bệnh viện Đồng Nai-2 (đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai) chính thức vận hành Khu khám chuyên gia với thông điệp “Khám cùng chuyên gia - Không cần đi xa”.

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Lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai (bên trái) tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đồng Nai -2. Ảnh: CDC Đồng Nai

Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, giúp người dân địa phương tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao mà không cần di chuyển xa. Trước đây, người bệnh phải di chuyển xa về các bệnh viện tuyến trên, tốn nhiều thời gian và chi phí.

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Đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Khu khám chuyên gia Bệnh viện Đồng Nai –2. Ảnh: CDC Đồng Nai

Sự ra đời của Khu khám chuyên gia với mô hình khám chữa bệnh theo yêu cầu góp phần giải quyết bài toán này. Tập trung vào các lĩnh vực có nhu cầu cao như sản phụ khoa - hiếm muộn, siêu âm tim thai - tim nhi, ngoại thần kinh, ngoại tiết niệu, ngoại chấn thương chỉnh hình..., khu khám quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.

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BS.CKII Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CDC Đồng Nai

Giá trị cốt lõi của mô hình không chỉ dừng lại ở việc mời bác sĩ giỏi về khám, mà tạo dựng sự kết nối toàn diện giữa chuyên gia tuyến trên, bác sĩ điều trị tại chỗ và hệ thống cận lâm sàng hiện đại. Qua các buổi hội chẩn trực tiếp, bệnh nhân được chẩn đoán, có hướng xử trí tối ưu và tiếp tục theo dõi dài hạn mà không cần chuyển tuyến.

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Bác sĩ chuyên khoa II Lê Huy Trường, chuyên gia nội tiết, nguyên Phó khoa Nội tiết, Bệnh viện Chợ Rẫy, trực tiếp khám và tư vấn cho người dân tại Khu khám chuyên gia. Ảnh: CDC Đồng Nai

Phát biểu tại lễ khai trương, BSCKII Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đồng Nai nhấn mạnh, thu hút chuyên gia và đẩy mạnh đào tạo tại chỗ là giải pháp then chốt để giảm tải cho tuyến trên và sử dụng hiệu quả nguồn quỹ bảo hiểm y tế. Sự chủ động của Bệnh viện Đồng Nai - 2 góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

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