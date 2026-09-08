Kiểm tra đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sau vụ xe ô tô sụp hố công trình

Ngày 8-9, Ban Quản lý dự án Công trình giao thông TP Đồng Nai phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra khu vực sửa chữa trên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sau vụ ô tô sụp hố công trình.

Trước đó, tối 7-9, một ô tô lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua phường Phước Tân, TP Đồng Nai, đã va chạm biển cảnh báo, sau đó lệch vào làn dừng khẩn cấp và lọt xuống hố tại khu vực đang sửa chữa, phần đầu xe va vào mép hố và bị hư hỏng, không có thương vong.

Khu vực sửa chữa trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai. Ảnh: PHÚ NGÂN

Ghi nhận tại hiện trường sáng 8-9, khu vực xảy ra sự cố đang được sửa chữa mặt đường. Phía trước khu vực thi công có rào chắn, biển báo tốc độ 60km/giờ và cọc tiêu, cách đó khoảng 80m có thêm một biển cảnh báo. Khu vực này vẫn cho phương tiện lưu thông trong thời gian cao tốc khai thác tạm.

Theo Ban Quản lý dự án Công trình giao thông TP Đồng Nai, đoạn đường trên được nhà thầu sửa chữa nhằm khắc phục một số điểm, bảo đảm an toàn giao thông. Việc sửa chữa đã được lập kế hoạch và đăng ký với các đơn vị quản lý. Sau phản ánh của lái xe về việc bố trí cảnh báo tại khu vực sửa chữa, đơn vị cho biết sẽ kiểm tra, nếu không bảo đảm an toàn sẽ chấn chỉnh.

Tại khu vực thi công, nhà thầu đã bố trí biển báo, rào chắn, chóp nón và cọc tiêu. Tuy nhiên, việc bố trí các vị trí cảnh báo, khoảng cách từ biển báo đến khu vực thi công có phù hợp với phương án tổ chức giao thông hay không đang được các đơn vị kiểm tra, đối chiếu.

Tại Km27 thuộc dự án thành phần 2 đang được thi công đắp đất chân nền rào chắn. Ảnh: PHÚ NGÂN

Theo ghi nhận của phóng viên báo SGGP hướng từ Đồng Nai về Vũng Tàu, tại Km27 (thuộc dự án thành phần 2), phần làn dừng khẩn cấp cũng đã được đặt biển cảnh báo để thi công đắp đất chân rào chắn bê tông.

Tài xế lưu thông trên tuyến này cũng phản ánh có tình trạng vật nuôi đi vào đường cao tốc, gây mất an toàn khi tham gia giao thông.

Vật nuôi đi vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Tài xế cung cấp

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khai thác tạm toàn tuyến từ ngày 18-5. Trong thời gian khai thác tạm, chỉ ô tô dưới 9 chỗ được lưu thông, tốc độ tối đa 80km/giờ và tối thiểu 60km/giờ. Đoạn xảy ra sự cố thuộc dự án thành phần 1, do Ban Quản lý dự án Công trình giao thông TP Đồng Nai làm chủ đầu tư.

PHÚ NGÂN