Tất bật thi công tuyến đường 10 làn xe kết nối sân bay Long Thành

Sáng 1-9, trên công trường đường 25B, đoạn qua phường Nhơn Trạch và phường Long Thành, TP Đồng Nai, công nhân, máy móc vẫn tất bật thi công.

Công nhân thi công dự án mở rộng đường 25B xuyên dịp lễ 2-9. Ảnh: PHÚ NGÂN

Những hạng mục cuối của công trình đang được khẩn trương hoàn thiện, nối liền các đoạn đường đã hoàn thành, tạo nên diện mạo mới cho một trong những trục giao thông quan trọng kết nối sân bay Long Thành.

Đoạn nối với quốc lộ 51 đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: PHÚ NGÂN

Ghi nhận vào sáng 1-9, đường 25B đã hoàn thành đoạn qua khu vực trung tâm phường Nhơn Trạch, mặt đường rộng, vỉa hè và hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Tuyến đường rộng 10 làn xe, tạo nên không gian giao thông thông thoáng qua Khu đô thị Nhơn Trạch.

Nhà thầu huy động máy móc, nhân lực thi công xuyên lễ. Ảnh: PHÚ NGÂN

Ở phần tuyến được nâng cấp, các nhà thầu đang tranh thủ thời gian để đẩy nhanh tiến độ. Việc thi công xuyên kỳ nghỉ lễ nhằm sớm hoàn thiện các hạng mục, đấu nối với đoạn đường đã đưa vào sử dụng.

Tuyến đường 25B có 10 làn xe kết nối sân bay Long Thành đang dần được hoàn thiện. Thực hiện: PHÚ NGÂN

Mở rộng và cải tạo mặt đường nhanh chóng để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ảnh: PHÚ NGÂN

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường 25B đoạn từ trung tâm phường Nhơn Trạch đến quốc lộ 51 có chiều dài khoảng 9km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, quy mô mặt cắt ngang khoảng 80m, gồm 10 làn xe. Đây là một trong những tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực Nhơn Trạch, Long Thành với quốc lộ 51 và sân bay Long Thành.

Tuyến đường đi qua khu vực có đông khu công nghiệp, mật độ lưu lượng các phương tiện lưu thông lớn. Ảnh: PHÚ NGÂN

Dự án vừa tháo gỡ một điểm nghẽn lớn. Trước đó, ngày 27-8, phường Long Thành hoàn tất bàn giao toàn bộ gần 7,6ha đất cho dự án.

Sau khi toàn bộ mặt bằng được bàn giao, dự án có điều kiện để tăng tốc thi công, hướng tới mục tiêu thông xe vào cuối năm 2026.

Trục giao thông hiện đại kết nối TPHCM với sân bay Long Thành đang dần về đích. Ảnh: PHÚ NGÂN

Đường 25B sẽ cùng đường 25C, Vành đai 3 TPHCM và các tuyến giao thông kết nối khác hình thành mạng lưới giao thông kết nối TPHCM qua Nhơn Trạch, Long Thành đến sân bay Long Thành, góp phần mở rộng không gian đô thị và tăng năng lực kết nối các khu công nghiệp, trung tâm logistics, cảng biển trong khu vực.

Tại nút giao đường 25B với đường Vành đai 3 - TPHCM đoạn qua TP Đồng Nai. Ảnh: PHÚ NGÂN

PHÚ NGÂN