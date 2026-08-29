Thi công xuyên lễ đường kết nối sân bay Long Thành

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, các nhà thầu vẫn khẩn trương thi công đường 25C, đoạn từ quốc lộ 51 đến hương lộ 19, phấn đấu đưa tuyến đường vào khai thác trong tháng 10-2026.

Công trường dự án đường 25C vẫn nhộn nhịp thi công ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: PHÚ NGÂN

Ghi nhận sáng 29-8, máy móc, nhân công được huy động thi công các hạng mục trên tuyến, tập trung hoàn thiện nền, mặt đường và công trình phụ trợ. Việc thi công xuyên lễ nhằm tận dụng thời gian, tăng khối lượng thực hiện, rút ngắn tiến độ khi dự án bước vào giai đoạn nước rút.

Toàn cảnh công trường dự án đường 25C. Ảnh: PHÚ NGÂN

Đường 25C là một trong những dự án giao thông được TP Đồng Nai tập trung đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối sân bay Long Thành. Tuyến dài khoảng 2,6km, tổng mức đầu tư hơn 647 tỷ đồng, mặt cắt ngang giai đoạn 1 rộng 45m.

Công nhân thi công trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: PHÚ NGÂN

Khi hoàn thành, đường 25C sẽ kết nối khu vực sân bay Long Thành với quốc lộ 51, cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Vành đai 3 TPHCM; đồng thời góp phần hình thành mạng lưới giao thông liên kết sân bay với TPHCM và các trung tâm công nghiệp, đô thị, cảng biển trong khu vực.

Đường 25C đang dần được hoàn thiện. Ảnh: PHÚ NGÂN

Đường 25C cùng đường 25B được xác định là những tuyến quan trọng trong mạng lưới giao thông phục vụ sân bay Long Thành. Trong đó, Vành đai 3 TPHCM và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thông xe kỹ thuật, khai thác tạm; các tuyến còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ.

Xuyên lễ thi công đường 25C kết nối sân bay Long Thành. Thực hiện: PHÚ NGÂN

Trong bối cảnh sân bay Long Thành chuẩn bị đi vào khai thác thương mại, việc hoàn thiện các tuyến đường kết nối được TP Đồng Nai xác định là nhiệm vụ cấp thiết, góp phần bảo đảm hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ sân bay.

PHÚ NGÂN