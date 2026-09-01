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Đồng Nai: Va chạm liên hoàn, 4 ô tô hư hỏng

SGGPO

Sáng 1-9, trên đường Đặng Văn Trơn, đoạn qua phường Trấn Biên, TP Đồng Nai, xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực nút giao đường Đặng Văn Trơn với đường dẫn sang cầu Bửu Hòa, 4 ô tô lưu thông theo hướng từ cầu Hiệp Hòa đi ngã tư Vũng Tàu xảy ra va chạm liên tiếp.

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Hiện trường vụ va chạm giao thông. Ảnh: PHÚ NGÂN

Vụ việc khiến 4 ô tô hư hỏng, trong đó 2 xe phía sau bị hư hỏng khá nặng, 2 xe còn lại bị hư hỏng phần đuôi. Vụ va chạm khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực gặp khó khăn.

Theo người dân, thời điểm xảy ra vụ việc, lượng phương tiện qua khu vực khá đông. Khi đến nút giao, các phương tiện không giữ khoảng cách an toàn nên xảy ra va chạm liên hoàn.

Clip: Va chạm giao thông liên hoàn trên đường Đặng Văn Trơn, phường Trấn Biên, TP Đồng Nai, sáng 1-9. Thực hiện: PHÚ NGÂN

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng TP Đồng Nai đang xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

PHÚ NGÂN

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va chạm liên hoàn Đồng Nai giao thông

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