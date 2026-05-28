Đồng Nai tặng Cà Mau 3 trạm y tế và Công viên Thanh niên trị giá hơn 260 tỷ đồng

Sáng 28-5, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức lễ động thổ xây dựng Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau; khởi công xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tiếp nhận 3 trạm y tế và công trình Công viên Thanh niên do TP Đồng Nai trao tặng.

Tham dự có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đoàn công tác của Thành ủy Đồng Nai; đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho biết, công trình Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau được xây dựng trên diện tích 2,7ha, với kinh phí khoảng 342 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, tài trợ của doanh nghiệp và mạnh thường quân.

Công trình gồm các hạng mục chính như đền tưởng niệm, trường lang bia ghi danh khoảng 40.000 nhân vật, nhà truyền thống, đài biểu tượng, văn bia, cột cờ, miếu Thổ thần…

Song song với nhiệm vụ tri ân, tỉnh Cà Mau cũng khởi công xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp người dân ổn định chỗ ở, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Nhân chuyến thăm, làm việc của đoàn công tác Thành ủy Đồng Nai tại tỉnh Cà Mau, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đồng Nai trao tặng 3 trạm y tế tại các xã Đất Mũi, Hưng Mỹ và Ninh Thạnh Lợi, với kinh phí khoảng 112 tỷ đồng.

Đồng Nai cũng hỗ trợ tỉnh Cà Mau xây dựng Công viên Thanh niên tại trung tâm phường Tân Thành, trên diện tích khoảng 2,5ha, kinh phí khoảng 150 tỷ đồng. Điểm nhấn của công viên là biểu tượng “Cua Cà Mau”, được bố trí gắn kết với không gian quảng trường. Công trình nhằm tạo không gian xanh, hiện đại, phục vụ nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể chất và gắn kết cộng đồng của thanh thiếu niên, người dân Cà Mau.

“Những món quà mà TP Đồng Nai trao tặng tỉnh Cà Mau không chỉ có giá trị vật chất lớn, mà còn chứa đựng tình cảm nghĩa tình, sự chia sẻ giữa hai địa phương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau sẽ trân trọng, gìn giữ, bảo quản và khai thác hiệu quả các công trình này”, đồng chí Lữ Quang Ngời nhấn mạnh.

