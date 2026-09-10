Đồng Nai bàn giao 4.618 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Trang trọng bàn giao các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN. Ảnh: Bộ CHQS TPĐN

Trước khi thực hiện nghi thức bàn giao, tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong khuôn viên Bộ CHQS thành phố Đồng Nai, các đại biểu đã dâng hương, tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Ngay sau đó, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ đạo TP Đồng Nai; Đại tá Võ Thành Danh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đồng Nai cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bàn giao, đưa các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên xe chuyên dụng.

Đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Bộ CHQS TPĐN

Số mẫu trên được vận chuyển đến ga quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) để thực hiện chuyến bay đặc biệt ra Hà Nội.

Theo kế hoạch, sáng 11-9, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại vị trí xuất phát. Sau đó, máy bay quân sự CASA-295 vận chuyển 13.529 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ ga quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đến Sân bay Gia Lâm (Hà Nội) để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong tổng số này, có 4.618 mẫu do Ban Chỉ đạo TP Đồng Nai bàn giao.

Đại diện Quân chủng Phòng không không quân nhận bàn giao. Ảnh: Bộ CHQS TPĐN

Các mẫu sinh phẩm được kiểm tra hồ sơ, niêm phong và đóng gói theo quy cách thống nhất trong 55 thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ, sau đó bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thực hiện giám định ADN.

Theo Bộ CHQS TP Đồng Nai, việc vận chuyển, bàn giao số lượng lớn mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN là hoạt động có ý nghĩa trong công tác xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin để sớm đưa các anh về với quê hương, gia đình, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ.

PHÚ NGÂN