Thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân vụ án mạng tại Đồng Nai

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Bình Minh, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út gửi lời hỏi thăm, chia buồn sâu sắc tới gia đình, thân nhân người bị hại.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai cũng yêu cầu Công an TP Đồng Nai chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ và công an địa phương phối hợp với UBND xã Bình Minh cùng các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm đối tượng liên quan vụ án.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Bình Minh đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: CTV

Lãnh đạo UBND TP Đồng Nai chỉ đạo UBND xã Bình Minh tổ chức thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình, thân nhân người bị hại; đồng thời yêu cầu lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời nắm thông tin, xử lý các vấn đề liên quan an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra trường hợp tương tự.

Chiều 3-9, Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai, cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, thắp hương viếng các nạn nhân. Tại đây, ông Hải thông báo sơ bộ về vụ án, tình trạng sức khỏe của anh Q..

Lãnh đạo Công an TP Đồng Nai thắp hương viếng các nạn nhân. Ảnh: CTV

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Bình Minh cũng đến thăm hỏi, động viên gia đình, chia sẻ mất mát và mong gia đình sớm vượt qua nghịch cảnh, khó khăn trước mắt. Chính quyền địa phương cho biết sẽ tạo điều kiện tốt nhất, hỗ trợ gia đình về mọi mặt trong quá trình lo hậu sự.

Như Báo SGGP đã thông tin, rạng sáng 3-9, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, khiến 3 người trong một gia đình tử vong và một người bị thương nặng. Cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai, TP Đồng Nai) để điều tra, xử lý theo quy định.

PHÚ NGÂN