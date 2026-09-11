Đồng Nai: Khẩn trương khắc phục ngập do nước sông Buông dâng

Sáng 11-9, lực lượng chức năng phường Phước Tân, TP Đồng Nai tiếp tục hỗ trợ người dân khu phố Hương Phước khắc phục hậu quả ngập lụt do mưa lớn kéo dài khiến nước sông Buông dâng cao, tràn vào khu dân cư.

Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao ở phường Phước Tân, TP Đồng Nai

Trước đó, chiều 10-9, nước sông Buông đổ về nhanh khiến nhiều tuyến đường tại khu phố Hương Phước ngập sâu, có nơi khoảng 0,5m. Nước chảy xiết gây khó khăn cho việc đi lại, nhiều hộ dân phải kê cao, di dời tài sản. Thống kê sơ bộ, ít nhất 50 hộ dân bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân trong cơn mưa lớn

Ngay khi xảy ra ngập, lực lượng chức năng phường Phước Tân đã căng dây cảnh báo, hạn chế người và phương tiện qua lại. Lực lượng dân quân cùng chính quyền khu phố hỗ trợ người dân ngăn nước vào nhà, kê cao và di dời tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng giúp đỡ người dân phường Phước Tân, TP Đồng Nai chống lũ trong đêm

Khu vực hầm chui cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua phường Phước Tân cũng bị ngập. Xe công trình được huy động đào rãnh thoát nước tại đây.

Theo cơ quan khí tượng, ngày 10-9, lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài ở mức xấp xỉ báo động 2, tiếp tục có nguy cơ gây ngập vùng trũng thấp ven sông và sạt lở bờ sông, suối.

Căng dây cảnh báo các điểm ngập sâu

Người dân phản ánh khu vực Hương Phước thường ngập khi mưa lớn, nước sông Buông dâng cao. Trước đó, cơ quan chức năng đã đề xuất cải tạo, nạo vét, mở rộng khoảng 7km sông Buông và cải tạo rạch Bà Bướm để tăng khả năng thoát nước, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.374 tỷ đồng.

PHÚ NGÂN