TPHCM khởi công dự án Quảng trường Trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính

Sáng 29-4, UBND TPHCM phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Quảng trường Trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính của TPHCM, tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, chào mừng Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026).

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM, cùng đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự lễ có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM; Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM...

Dự án Quảng trường Trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính của TPHCM, được triển khai trên diện tích gần 47 ha theo phương thức đối tác công - tư (PPP) hợp đồng BT. Dự án có mức đầu tư trên 29.600 tỷ đồng, thi công từ năm 2026-2028, do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn - thành viên Tập đoàn Sun Group, làm nhà đầu tư

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ngày 27-4: TPHCM phải đi đầu, biến nghị quyết chiến lược thành thực tiễn, với phương châm "Nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì nhân dân”.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, thành phố nhận thức sâu sắc, đây không chỉ là một mệnh lệnh hành động, mà là niềm tin, sự gửi gắm và kỳ vọng đối với thành phố.

“Việc khởi công đồng loạt 4 dự án quan trọng và trao quyết định đầu tư, chính là lời cam kết bằng hành động của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố; khẳng định ý chí và khát vọng xây dựng một TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong kỷ nguyên phát triển mới”, đồng chí Nguyễn Văn Được bày tỏ.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, những dự án trên sẽ góp phần định hình một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế và khu vực. Các dự án này sẽ tạo một không gian quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn. Đồng thời, tạo lập một hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt; một thiết chế văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa.



Đồng chí cũng chia sẻ, việc khởi công các dự án mới là bước khởi đầu. Do đó, các tập đoàn, nhà đầu tư và các đối tác cần phát huy cao nhất năng lực, kinh nghiệm và uy tín, triển khai các dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật. Việc này nhằm đảm bảo mỗi công trình thực sự trở thành một hình mẫu, biểu tượng của thành phố.

Các phương tiện được tập kết chuẩn bị thi công dự án. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải thay đổi mạnh mẽ tư duy và cách làm; chủ động hơn, quyết liệt hơn, đồng hành thực chất hơn với nhà đầu tư; không để tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, TPHCM được giao sứ mệnh đi đầu, đây là trách nhiệm rất lớn, là áp lực phải làm tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Những công trình được khởi công hôm nay là những "viên gạch" đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới, với kỳ vọng tăng trưởng hai con số và khát vọng vươn tầm khu vực, quốc tế. Đồng chí chia sẻ, để hiện thực hóa khát vọng đó, thành phố không được phép chủ quan, không được bằng lòng với những gì đã có, mà phải tiếp tục nỗ lực gấp nhiều lần, hành động quyết liệt hơn, bền bỉ hơn, trách nhiệm hơn.

“Với tinh thần của Ngày 30-4 lịch sử: tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên, tôi tin tưởng rằng, với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, thành phố mang tên Bác sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Máy móc tập kết chuẩn bị thi công dự án Quảng trường Trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính của TPHCM. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tại buổi lễ, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group cho biết, các dự án được khởi công và trao quyết định đầu tư được thành phố tin tưởng giao cho các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong nước thực hiện. Các dự án này bao phủ những lĩnh vực then chốt, từ giao thông đô thị, hành chính, văn hóa - di sản, giáo dục và logistics tới kinh tế biển, thể hiện rõ tư duy kiến tạo hệ sinh thái đô thị toàn diện, đồng bộ, xứng tầm với vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong dịp này, Tập đoàn Sun Group tham gia xây dựng tổ hợp Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính của thành phố; triển khai dự án khu vực Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội và mở rộng Khu di tích, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group cam kết sẽ huy động toàn bộ năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực để triển khai các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đẳng cấp và sự khác biệt, góp phần làm đẹp cho thành phố.

Công nhân thi công rào chắn bảo vệ hành lang an toàn dự án Quảng trường Trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính của TPHCM. Ảnh: NGÔ BÌNH

Công nhân làm việc trên công trường dự án Quảng trường Trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính của TPHCM. Ảnh: NGÔ BÌNH

Dự án được quy hoạch theo triết lý “Của dân – Do Dân – Vì Dân”, với ba phân khu không gian đồng tâm mang ý nghĩa xuyên suốt. Phân khu 1: Của Dân, bắt đầu từ dòng sông Sài Gòn, có chiều dài khoảng 169m, rộng khoảng 325m. Quảng trường Của Dân sẽ là một không gian rộng để người dân thỏa sức đi bộ, dạo chơi, ngắm cảnh, trải nghiệm. Phân khu 2: Do Dân, có chiều dài 200m, rộng 155m, quy mô khoảng 3.2ha, mang ý nghĩa: con thuyền “Nhà nước” chỉ có thể nổi và tiến về phía trước nếu được những dòng nước nhân dân nâng đỡ và đẩy đi. Mọi nguồn lực để vận hành nhà nước đều do nhân dân tạo ra và đóng góp. Phân khu 3: Vì Dân, có chiều dài quảng trường khoảng 350m, độ rộng 245m, quy mô khoảng 6.6ha cho riêng diện tích Quảng trường, cùng với Tòa nhà Trung tâm hành chính, Nhà hát kết hợp trung tâm hội nghị - biểu diễn. Không gian này sẵn sàng cho những lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia trong các sự kiện lớn. Tại phân khu này, công trình Trung tâm hành chính cao khoảng 30 tầng, gợi cảm giác vững chãi, trang nghiêm và hiện đại. Đây sẽ là nơi làm việc của hơn 8.000 cán bộ, công chức, viên chức; tiếp đón mỗi ngày từ 1.500 đến 2.000 lượt công dân thông qua hệ thống “một cửa” hiện đại. Sau giờ hành chính, đây là không gian kéo dài nhịp sống đô thị vào ban đêm, nơi người dân đến vui chơi, đi dạo. Bên cạnh đó là Nhà hát đa năng kết hợp với Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn có sức chứa khoảng 2.000 chỗ, sẽ là nơi sáng đèn hàng đêm cho các show biểu diễn nghệ thuật, hội nghị, triển lãm đến các sinh hoạt cộng đồng. Công viên trung tâm nổi bật với mặt hồ rộng khoảng 12ha, được thiết kế theo triết lý hội thủy, khởi sinh - nơi vạn vật sinh sôi, mở ra giai đoạn phát triển mới. Đây sẽ là không gian trình diễn nhạc nước, pháo hoa, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới đầy sức hút của Khu đô thị mới Thủ Thiêm và TPHCM.

NGÔ BÌNH