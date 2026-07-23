Kinh tế

Bộ Công thương đề xuất giải pháp khai thác thị trường Halal

SGGPO

Chiều 23-7, Bộ Công thương công bố kết quả đề tài nghiên cứu, đề xuất giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng đạt chuẩn Halal, tức đáp ứng các tiêu chuẩn của đạo Hồi.

Ảnh minh họa có dùng AI
Ảnh minh họa có dùng AI

Theo nhóm nghiên cứu, thị trường Halal không chỉ giới hạn ở thực phẩm mà còn mở rộng sang đồ uống, mỹ phẩm, dược phẩm, thời trang, du lịch và dịch vụ. Với quy mô dân số Hồi giáo lớn, nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, đây được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng trong dài hạn.

Việt Nam có nhiều lợi thế phát triển xuất khẩu sản phẩm Halal nhờ nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản phong phú, năng lực chế biến ngày càng được nâng cao và việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do. Tuy nhiên, tỷ trọng hàng hóa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Halal vẫn còn khiêm tốn.

Một trong những rào cản lớn là doanh nghiệp Việt Nam còn thiếu thông tin về yêu cầu của từng thị trường; hệ thống tiêu chuẩn và quy trình chứng nhận giữa các quốc gia chưa thống nhất.

Chi phí chứng nhận, duy trì hệ thống quản lý chất lượng và xây dựng chuỗi cung ứng đạt chuẩn cũng tạo áp lực đối với nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến thương mại chuyên biệt còn hạn chế; nguồn nhân lực am hiểu thị trường chưa nhiều; sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, tổ chức chứng nhận và doanh nghiệp chưa chặt chẽ.

Nhóm nghiên cứu đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành hàng Halal; xây dựng hệ sinh thái Halal tại Việt Nam; tăng cường hợp tác quốc tế và công nhận lẫn nhau về chứng nhận; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật của từng thị trường.

Bộ Công thương cũng kiến nghị đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu sản phẩm Halal Việt Nam, đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và xây dựng chuỗi cung ứng đáp ứng yêu cầu của thị trường.

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PHÚC VĂN

Từ khóa

Bộ Công thương xuất khẩu thị trường Hồi giáo hàng Halal doanh nghiệp xuất khẩu

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