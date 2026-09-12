Đoàn đại biểu TPHCM thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ tại đặc khu Côn Đảo

Ngày 12-9, đoàn đại biểu TPHCM đến đặc khu Côn Đảo, điểm dừng chân đầu tiên trong hải trình thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và nhà giàn DK1.

Tại đặc khu Côn Đảo, đoàn đã dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương và Nghĩa trang Hàng Keo, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh trên mảnh đất thiêng liêng.

Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương

Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo; Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM.

Về phía Quân chủng Hải quân có Chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác; Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân; Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân; Đại tá Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng và đồng chí Bùi Thanh Nhân thỉnh 9 tiếng chuông từ đại hồng chung ở Đền thờ Côn Đảo

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước, các đại biểu nguyện tiếp bước truyền thống anh hùng; huy động nguồn lực phát triển đặc khu Côn Đảo thành điểm đến đặc sắc về sinh thái, văn hóa, lịch sử, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại Đền thờ Côn Đảo

Sau lễ dâng hương, đoàn đại biểu TPHCM đến Trạm rađa 590, Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đóng chân tại đặc khu Côn Đảo.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bùi Thanh Nhân nhấn mạnh, vùng đất Côn Đảo đã lưu giữ những dấu ấn trong cuộc đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất của nhiều thế hệ. Mỗi địa danh là một chứng tích lịch sử, nhắc nhở thế hệ hôm nay về truyền thống yêu nước và sự hy sinh của những người đi trước.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân phát biểu tại chương trình

Theo đồng chí, Côn Đảo có điều kiện phát triển du lịch xanh, sinh thái bền vững, hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên, giữ gìn di sản và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đồng chí Bùi Thanh Nhân trao công trình nhà sinh hoạt đa năng đến Trạm rađa 590

Đồng chí mong muốn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Côn Đảo tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đồng lòng, xây dựng Côn Đảo ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn, nghĩa tình.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và Chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng trao tặng công trình đến các lực lượng tại đặc khu Côn Đảo

Đoàn đại biểu TPHCM trao quà đến các lực lượng đóng chân tại đặc khu Côn Đảo

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng trao quà của Quân chủng Hải quân đến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân và Đại tá Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân trao quà đến các đơn vị

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí gửi lời cảm ơn và tình cảm chân thành của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM đến cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tại đặc khu Côn Đảo. Những món quà đoàn mang đến chứa đựng tình cảm của hậu phương, sự trân trọng và niềm tin gửi tới những người đang làm nhiệm vụ nơi tiền tiêu của Tổ quốc.

Dịp này, đoàn công tác trao quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tặng cán bộ, chiến sĩ Trạm rađa 590, Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân; Đại đội Công binh, Trung đoàn hỗn hợp 39; Đại đội Phòng không 7, Trung đoàn hỗn hợp 39; Đại đội Pháo binh 8; Đại đội Pháo binh 9; Đại đội Pháo binh 10; Chốt Ông Dụng; Chốt Biên phòng Bến Đầm; Chốt Biên phòng Cỏ Ống; Công an đặc khu Côn Đảo…

THU HOÀI