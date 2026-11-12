Kinh tế

Cà Mau: 26 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình

SGGPO

Ngày 12-11, tại hội nghị chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phê bình 26 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình của tỉnh.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân thấp
Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân thấp

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh Cà Mau là hơn 11.383 tỷ đồng. Đến cuối tháng 10-2026, tỉnh đã giải ngân hơn 6.564 tỷ đồng, đạt 57,7%, thấp hơn mức giải ngân chung của cả nước (67,5%).

Trong tổng số 82 chủ đầu tư, có 56 chủ đầu tư đạt tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình của tỉnh; 26 chủ đầu tư còn lại (cấp tỉnh và cấp xã) có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình.

Các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp nhất gồm: các xã Long Điền, Hồng Dân, Biển Bạch; Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo...

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Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu tại hội nghị

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời, bên cạnh những khó khăn, thách thức khách quan, tỷ lệ giải ngân thấp còn xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của các chủ đầu tư và đơn vị liên quan như thiếu quyết liệt trong thực hiện, phối hợp chưa chặt chẽ, xử lý công việc chậm, người đứng đầu chưa làm hết trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư nghiêm túc kiểm điểm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục ngay, không để tình trạng chậm trễ kéo dài.

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Cà Mau Lữ Quang Ngời Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nghiêm khắc phê bình 26 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp đề ra các giải pháp khắc phục không để kéo dài

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