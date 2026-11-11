Cảng SSIT đón tuyến vận tải biển kết nối trực tiếp Việt Nam với Trung Đông

Ngày 11-11, Cảng SSIT cho biết vừa chính thức tiếp nhận tuyến vận tải biển quốc tế ZEPHYR do hãng tàu MSC khai thác, kết nối trực tiếp Việt Nam với khu vực Trung Đông, góp phần mở rộng mạng lưới giao thương quốc tế từ cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.

Tàu container MSC MARIE LESLIE với sức chở lên tới 16.196 TEU.

Chuyến tàu đầu tiên của tuyến ZEPHYR là tàu container MSC MARIE LESLIE, có sức chở 16.196 TEU, đã cập Cảng SSIT và thực hiện bốc dỡ hàng hóa vào chiều tối 10-11.

Tàu container MSC MARIE LESLIE cập Cảng SSIT và làm hàng trong tối 10-11. Ảnh: THÀNH HUY

Theo đại diện Công ty TNHH Liên doanh Dịch vụ Container Quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (Cảng SSIT), đơn vị đã đầu tư nâng cấp năng lực bốc dỡ, ứng dụng công nghệ điều hành bãi nhằm đáp ứng các yêu cầu về thời gian quay vòng tàu và an toàn hàng hải của các liên minh hãng tàu quốc tế.

Là cảng container nước sâu có khả năng tiếp nhận tàu container sức chở lên đến 24.000 TEU, SSIT tiếp tục mở rộng các tuyến dịch vụ quốc tế, nâng cao năng lực khai thác.

Tuyến ZEPHYR được kỳ vọng mang đến thêm lựa chọn vận chuyển trực tiếp, giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam rút ngắn thời gian và giảm chi phí vận chuyển hàng hóa đến thị trường Trung Đông; đồng thời bổ sung vào mạng lưới kết nối hiện hữu của cảng với các thị trường lớn tại Bắc Mỹ và châu Âu.

ZEPHYR là tuyến dịch vụ hàng tuần thứ 7 được đưa vào khai thác tại Cảng SSIT. Ảnh: THÀNH HUY

Với việc bổ sung tuyến ZEPHYR, Cảng SSIT hiện khai thác 7 tuyến dịch vụ hàng tuần, gồm: America, Lone Star Express, Sentosa, Britannia, Africa Express, ZXB và ZEPHYR.

Theo đại diện Cảng SSIT, việc đưa tuyến ZEPHYR vào khai thác nằm trong định hướng phát triển hạ tầng, mở rộng mạng lưới vận tải biển quốc tế của đơn vị, góp phần củng cố vị thế của cụm cảng Cái Mép - Thị Vải trong chuỗi cung ứng hàng hải toàn cầu.

THÀNH HUY