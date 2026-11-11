Phấn đấu đến năm 2030 có 60% số xã phát triển thương mại điện tử

Chiều 11-11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị đưa thương mại điện tử về xã toàn quốc lần thứ nhất, nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại cấp cơ sở, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu khai mạc. Ảnh: CẤN DŨNG

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Việt Sơn cho biết, Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030, có 60% số xã và đơn vị hành chính tương đương có thương nhân bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trực tuyến. Đồng thời, đào tạo 1 triệu lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân, cán bộ quản lý nhà nước và sinh viên về kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử.

Tài liệu trình chiếu tại hội thảo, chiều 11-11

Đại diện TikTok Shop cho biết, mô hình “xã, phường thương mại điện tử” do TikTok Shop phối hợp Cục Thương mại điện tử, triển khai thí điểm từ tháng 1-2026 nhằm hỗ trợ người dân đưa sản phẩm lên các nền tảng trực tuyến.

Người dân ở xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu) livestream bán hàng qua thương mại điện tử. Ảnh: UBND XÃ BÌNH LƯ

Kết quả theo số liệu TikTok Shop công bố, tính đến ngày 31-10, xã Bình Lư (Lai Châu) có 20 nhà bán hàng được đào tạo, trong đó 8 người có khả năng kinh doanh độc lập, với 9.324 đơn hàng.

Tương tự, tại xã Phượng Dực (Hà Nội) có 80 nhà bán hàng được đào tạo, 42 người có khả năng kinh doanh độc lập, với 73.070 đơn hàng.

Ở phía Nam, xã Chợ Lách (Vĩnh Long) có 66 nhà bán hàng được đào tạo, 50 người có khả năng kinh doanh độc lập, với 81.521 đơn hàng.

Các đại biểu dự hội thảo, chiều 11-11. Ảnh: PHÚC HẬU

Tại hội nghị, các đại biểu nêu ra những khó khăn trong phát triển thương mại điện tử ở cấp xã như kỹ năng kinh doanh trực tuyến của người dân còn hạn chế, sản phẩm chưa được chuẩn hóa thông tin và nguồn gốc, nguồn cung thiếu ổn định, chi phí logistics cao…

Bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử, phát biểu Bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử, cho biết cục đang tập trung phát triển các ngành hàng chủ lực, đồng thời tăng cường kết nối vùng để quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương. Chương trình liên kết vùng qua thương mại điện tử tại tỉnh Đồng Tháp, gần 1.000 sản phẩm OCOP đã được tiêu thụ, ghi nhận gần 5 triệu lượt tiếp cận sản phẩm trong 3 ngày tổ chức sự kiện. Riêng sản phẩm dứa tiêu thụ hơn 3,5 tấn chỉ trong 90 phút bán hàng trực tuyến.

Thứ trưởng Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Việt Sơn nhận xét, hiệu quả phát triển thương mại điện tử ở cấp xã không thể chỉ đo bằng số sự kiện được tổ chức, số người tham gia tập huấn, mà cần được đánh giá bằng số đơn hàng và doanh thu sau thời gian hỗ trợ.

Thương mại điện tử cần đi xa hơn việc đưa sản phẩm lên sàn hoặc tổ chức một vài phiên livestream, hướng đến nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

PHÚC VĂN