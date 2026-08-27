Hơn 10.000 tỷ đồng mở rộng Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Chiều 27-8, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) công bố triển khai các dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, tổng vốn hơn 10.106 tỷ đồng.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các dự án gồm cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 và mở rộng sân đỗ máy bay giai đoạn 1.

Dự án cải tạo, mở rộng Nhà ga T1 có vốn đầu tư hơn 9.936 tỷ đồng từ nguồn vốn ACV. Sau khi hoàn thành, nhà ga đạt công suất khoảng 14 triệu hành khách/năm, tổng diện tích sàn khoảng 96.000m². Dự án dự kiến khởi công tháng 8-2027, phần mở rộng đưa vào khai thác tháng 1-2029 và hoàn thành toàn bộ phần cải tạo nhà ga hiện hữu vào tháng 8-2029.

Dự án mở rộng sân đỗ máy bay giai đoạn 1 có tổng vốn hơn 170 tỷ đồng, bổ sung 6 vị trí đỗ máy bay Code C, dự kiến hoàn thành trong tháng 7-2027.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam đánh giá cao việc ACV chủ động bố trí nguồn lực và từng bước hiện thực hóa quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Đặc biệt là phương án kiến trúc Nhà ga T1 được nghiên cứu theo hướng hiện đại, hài hòa, quan tâm đến bản sắc và hình ảnh của Đà Nẵng. Đồng thời, đề nghị ACV tập trung nguồn lực, đẩy nhanh các thủ tục và tổ chức triển khai các dự án với tinh thần quyết liệt, khoa học, an toàn và hiệu quả; bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ đề ra, có phương án tổ chức thi công hợp lý.

Quyền Tổng Giám đốc ACV Nguyễn Đức Hùng cho biết đơn vị sẽ phối hợp với TP Đà Nẵng và các cơ quan liên quan triển khai dự án, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động khai thác hiện hữu của sân bay.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dịp này, ACV công bố, trao giải cuộc thi phương án kiến trúc Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 và khai trương dịch vụ thông tin chuyến bay trên ứng dụng Danang Smart City.

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XUÂN QUỲNH