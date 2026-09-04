Cà Mau: Cần 14.048 tỷ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn

Ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi phát động phong trào

Để thực hiện mục tiêu trên, toàn tỉnh dự kiến đầu tư khoảng 4.089 tuyến, tổng chiều dài khoảng 8.470km. Nhu cầu kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 14.048 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước khoảng 12.397 tỷ đồng, xã hội hóa khoảng 1.421 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa cầu giao thông nông thôn. Nhân dân đóng góp khoảng 230 tỷ đồng để xây dựng cống ngang đường, chưa tính phần tự nguyện hiến đất, di dời vật kiến trúc và đắp nền đất đen.

Phát biểu tại buổi phát động phong trào, ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đề nghị, toàn hệ thống chính trị phải xác định đây là một phong trào thi đua lớn của toàn tỉnh, không phải nhiệm vụ riêng của ngành xây dựng hay của chính quyền cơ sở.

Vì vậy, trong thực hiện phải làm thật, làm chắc, làm có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng chất lượng và tính bền vững của công trình; phải thực hiện đúng tinh thần đường đến đâu, cầu đến đó. Đồng thời, phát huy vai trò chủ thể và quyền giám sát của nhân dân.

TẤN THÁI