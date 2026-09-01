Samsung số hóa thói quen sức khỏe qua Galaxy Watch

Tại Hội thảo “Đổi mới truyền thông y tế” do Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) tổ chức, giải pháp ứng dụng công nghệ số và AI cá nhân hóa trên thiết bị đeo thông minh Samsung đã được chia sẻ như một phương chăm sóc sức khỏe chủ động đầy hứa hẹn.

Đại diện Samsung giới thiệu Samsung Health, là ứng dụng chuyên về sức khoẻ.

Qua các thiết bị, giải pháp của Sansung với khả năng biến những thông tin sức khỏe bị động thành những gợi ý hành động thiết thực hằng ngày cho người dùng. Thông qua các cảm biến sinh học tân tiến trên dòng Galaxy Watch, thiết bị có thể phân tích định lượng hàng loạt dữ liệu quan trọng như thời gian vận động, các giai đoạn giấc ngủ, nhịp tim, huyết áp, điện tâm đồ (ECG) và nồng độ oxy trong máu (SpO2).

Toàn bộ dữ liệu này được tổng hợp trực tiếp trên ứng dụng Samsung Health, nó đóng vai trò như một trung tâm dữ liệu sống khỏe. Tại đây, công nghệ AI tích hợp sẽ tự động lượng hóa các thông số thành những chỉ số trực quan như chỉ số sinh tồn, điểm sức khỏe tim mạch hay chỉ số chất chống oxy hóa… Sự thay đổi của các chỉ số này luôn đi kèm những lời khuyên khoa học dễ thực hiện, giúp người dùng chủ động cải thiện sức khỏe một cách khoa học.

Khách dự hội thảo tìm hiểu sản phẩm của Samsung

Sự thấu hiểu hành vi của AI giúp người dùng hình thành những thói quen tốt từ những hành động nhỏ nhất. Thực tế tại Việt Nam, nền tảng này đã tiếp cận một tệp khách hàng khổng lồ với hơn 45,1 triệu thiết bị được cài đặt sẵn Samsung Health, ghi nhận hơn 15,5 triệu lượt truy vấn mỗi tháng.

Không dừng lại ở ứng dụng cá nhân, Samsung còn tích cực thúc đẩy lối sống năng động thông qua việc vận hành câu lạc bộ Galaxy Running Club, tạo không gian kết nối để các thành viên cùng nhau thấu hiểu chỉ số cơ thể và duy trì thói quen luyện tập mỗi ngày.

Đồng hồ và điện thoại của Samsung được giới thiệu tại hội thảo.

Khả năng hỗ trợ y tế của dòng đồng hồ thông minh này đã được bảo chứng tại nhiều quốc gia tiên tiến. Điển hình tại Hàn Quốc, các tính năng chủ chốt của Samsung Health tích hợp trên dòng Galaxy Watch8 đã được Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm công nhận là "thiết bị hỗ trợ y tế và sức khỏe kỹ thuật số" đầu tiên.

Mới đây nhất, nghiên cứu lâm sàng giữa Samsung và Bệnh viện Gwangmyeong thuộc Đại học Chung-Ang cho thấy thiết bị có thể dự đoán chính xác tình trạng ngất do phản xạ thần kinh phế vị (VVS) chỉ thông qua các tín hiệu sinh học thu thập từ Galaxy Watch6.

Samsung cũng khuyến cáo Galaxy Watch không đóng vai trò thay thế hoàn toàn bác sĩ khi có bệnh. Thay vào đó, dữ liệu sức khỏe liên tục được ghi nhận trên các dòng Galaxy Watch Ultra2 và Watch9 sẽ đóng vai trò là nguồn tham khảo quý giá, mang lại góc nhìn rộng và đa chiều hơn cho các chuyên gia y tế khi tiến hành chẩn đoán và điều trị thực tế.

Bằng việc liên tục mở rộng hợp tác với các tổ chức y khoa đầu ngành và nâng cấp năng lực AI, Samsung đang từng bước thu hẹp khoảng cách giữa nhận thức và hành động phòng bệnh, đồng hành cùng người Việt kiến tạo một cuộc sống khỏe mạnh bền vững hơn.

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