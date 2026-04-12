Bệnh viện Thống Nhất - nửa thế kỷ xây bản lĩnh, vươn tầm y tế thông minh

Tháng 11/2025 vừa qua, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) đã long trọng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (1975 – 2025) và vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những đóng góp bền bỉ trong công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ và nhân dân mà còn là minh chứng cho sự tin yêu của người bệnh dành cho một bệnh viện hạng I tuyến cuối phía Nam

Quang cảnh Bệnh viện Thống Nhất

Vị thế đầu ngành - Từ nhiệm vụ chính trị đến sứ mệnh cộng đồng

Nằm tại ngã tư Bảy Hiền (Phường Tân Sơn Nhất), Bệnh viện Thống Nhất tiền thân là Bệnh viện K71A về tiếp quản cơ sở cũ của Bệnh viện Vì Dân khởi đầu với 400 giường bệnh. Đến nay, quy mô đã phát triển vượt bậc với hơn 1.200 giường bệnh, 34 khoa lâm sàng, 8 khoa cận lâm sàng với đội ngũ hơn 1.300 viên chức, người lao động.

Với phương châm "Thống Nhất – Trách Nhiệm – Tình Người", Bệnh viện đã thu hút lượng bệnh nhân ngoại trú ổn định từ 4.000 – 4.500 lượt/ngày cả đối tượng cán bộ và nhân dân. Điều này khẳng định vị thế của bệnh viện không chỉ nằm ở danh tiếng "tuyến cuối" mà còn ở sự tin cậy thực tế từ cộng đồng.

Đội ngũ bác sĩ tinh hoa và những kỳ tích y khoa

Đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế là nguồn lực nội sinh chất lượng cao, giúp Bệnh viện Thống Nhất vươn xa, vươn cao

Sức mạnh nội sinh của Bệnh viện Thống Nhất nằm ở nguồn nhân lực chất lượng cao. Tính đến nay, Bệnh viện sở hữu đội ngũ chuyên gia hùng hậu gồm: 04 Giáo sư, 11 Phó Giáo sư, 70 Tiến sĩ/Bác sĩ chuyên khoa 2, 229 Thạc sĩ/Bác sĩ chuyên khoa 1.

Bệnh viện Thống Nhất tiếp tục vươn xa, kiến tạo hệ sinh thái nghiên cứu - đào tạo - ứng dụng với sự ra đời của Tạp chí Sức khỏe và Lão hóa, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Sức khỏe và Lão hóa (ARiHA), Trung tâm Nghiên cứu Tương đương sinh học và Thử nghiệm lâm sàng, cùng Trung tâm Y học Tái tạo và Phục hồi - biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng hội nhập quốc tế.

Ca ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Thống Nhất

Song song đó, Bệnh viện còn liên tiếp chinh phục những dấu ấn lịch sử: Ghép tạng từ người cho chết não; Chuẩn ISO cho hệ thống cận lâm sàng và trong quản lý dịch vụ khám, chữa bệnh và cung ứng thuốc; Giải thưởng Kim Cương của Hội Đột quỵ Thế giới liên tục trong nhiều năm qua; chuẩn B Châu Âu trong điều trị suy tim và chuẩn Vàng FLS trong quản lý loãng xương do gãy xương Hội Loãng xương Thế giới chứng nhận. Bên cạnh đó, bệnh viện còn là trung tâm lão khoa hàng đầu của phía Nam, Bệnh viện đã triển khai mô hình lão khoa toàn diện, giúp quản lý đa bệnh lý cho người cao tuổi.

Hệ thống thông minh từ máy Spectral CT 7500 cung cấp hình ảnh phổ chất lượng cao cho mọi bệnh nhân trong tất cả các lần, giúp phân biệt tốt hơn đặc tính của bệnh lý

NHỮNG DẤU ẤN VÀNG CỦA BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT (GIAI ĐOẠN 2021 - 2026) · Huân chương Độc lập hạng Nhất: Phần thưởng cao quý do Nhà nước trao tặng vào tháng 11/2025 nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, khẳng định vị thế bệnh viện tuyến cuối hàng đầu. · Ghép tạng: Thực hiện thành công 31 ca ghép thận, 1 ca ghép tim (tính đến 08/04/2026). Đặc biệt, Bệnh viện tiếp nhận 4 trường hợp hiến ghép mô, tạng và bộ phận cơ thể người từ người cho chết não, giúp 26 người bệnh trên khắp đất nước được cứu sống, vượt qua bệnh tật. · Đỉnh cao điều trị Đột quỵ: 4 năm liên tiếp (2022-2025) đạt Giải thưởng Kim cương (WSO Diamond Status) từ Hội Đột quỵ Thế giới – mức xếp hạng cao nhất về quy trình cấp cứu và điều trị đột quỵ. · Tiên phong Chuyển đổi số: 100% triển khai Bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy. Hệ thống đặt lịch khám và thanh toán online giúp giảm thời gian chờ của người bệnh. · Lá chắn thép trong đại dịch Covid-19: Vận hành Bệnh viện dã chiến đa tầng Tân Bình với quy mô 1.000 giường, điều trị thành công nhiều ca bệnh nặng, bệnh viện trở thành lá chắn y tế vững vàng của phương Nam, góp phần cứu chữa hàng ngàn sinh mạng, củng cố vững chắc niềm tin yêu của nhân dân. · Mở rộng hạ tầng, chuẩn hóa trang thiết bị: Khởi công xây dựng Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao, vốn đầu tư 786 tỷ đồng (bao gồm 10 tầng nổi, 2 tầng hầm).

Đột phá công nghệ số

Một trong những điểm sáng nhất của Thống Nhất trong 5 năm qua là sự quyết liệt trong chuyển đổi số. Hiểu rõ đặc thù bệnh nhân phần đông là người cao tuổi, bệnh viện đã triển khai các giải pháp "Y tế thông minh" để cắt giảm thủ tục rườm rà.

Hệ thống các kios đăng ký khám bệnh tự động được lắp đặt, người bệnh chỉ mất vài phút để lấy số thứ tự, tra cứu thông tin và thanh toán không dùng tiền mặt. Với tinh thần chăm sóc người bệnh như người nhà, đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế quan tâm, chăm sóc tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho mọi người bệnh, qua đó tạo thuận lợi cho bệnh nhân từ các tỉnh xa.

Việc triển khai bệnh án điện tử không sử dụng giấy đã giúp các bác sĩ truy xuất dữ liệu bệnh sử nhanh chóng, chính xác, giảm thiểu tối đa sai sót y khoa. Đồng thời cho phép bác sĩ có nhiều thời gian hơn để điều trị trực tiếp trên bệnh nhân, góp phần mang lại hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Bước vào kỷ nguyên y học chính xác và chuyển đổi số, Bệnh viện xác định nâng cao năng lực thích ứng là yếu tố sống còn. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán và theo dõi điều trị, cùng hệ thống quản trị thông minh đang từng bước giúp Bệnh viện Thống Nhất hội nhập sâu với xu hướng toàn cầu, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững và chuyên nghiệp.

Từ ngày 10/12/2024, Bệnh viện Thống Nhất đưa vào vận hành đồng bộ máy Spectral CT 7500 tích hợp AI, MRI 3.0 Tesla và hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), trở thành đơn vị công lập tiên phong tại Việt Nam sở hữu chuỗi công nghệ khép kín từ chẩn đoán đến can thiệp. Qua đó mở ra cách tiếp cận hoàn toàn mới trong chẩn đoán: hình ảnh 3D được tái tạo nhanh hơn (chỉ trong vài giây), chi tiết hơn, đồng thời giúp giảm liều tia X mức tối ưu. Nhờ đó, bác sĩ có thể nhận diện sớm và chính xác hơn các tổn thương vi thể, từ mạch vành tim, mạch não đến các khối u phức tạp, hỗ trợ quyết định điều trị trong thời gian ngắn nhất.

Bệnh viện Thống Nhất đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Bệnh viện (01/11/1975-01/11/2025)

Hợp tác quốc tế sâu rộng - Nâng tầm chất lượng

Bệnh viện Thống Nhất không chọn cách đi một mình. Nhiều chương trình hợp tác quốc tế với Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Australia… mở rộng cơ hội đào tạo, trao đổi chuyên môn và chuyển giao công nghệ. Phối hợp với các chuyên gia Nhật Bản chuyển giao kỹ thuật điều trị loạn nhịp tim chuyên sâu. Đồng thời, mở rộng hợp tác với Bệnh viện số I Đại học Y khoa Quảng Tây (Trung Quốc), mở ra hướng phát triển mới trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào khám chữa bệnh và nghiên cứu y khoa…

Các Hội nghị khoa học kỹ thuật mở rộng hàng năm thu hút đông đảo đại biểu trong và ngoài nước đến tham dự, biến Thống Nhất thành "trạm tri thức" hàng đầu về điều trị và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Việt Nam.

Song hành với chuyên môn, Bệnh viện Thống Nhất lan tỏa y đức qua hàng loạt hoạt động vì cộng đồng: khám và cấp thuốc miễn phí, tặng thẻ Bảo hiểm y tế, hỗ trợ y tế vùng sâu vùng xa, góp phần mang y học hiện đại đến gần hơn với người dân.

Mục tiêu trọng tâm là xây dựng Bệnh viện trở thành bệnh viện lão khoa toàn diện, chuyên sâu kỹ thuật cao tuyến cuối của Bộ Y tế, sánh ngang với những bệnh viện hàng đầu Đông Nam Á. Với cơ sở vật chất khang trang cùng thái độ phục vụ tận tâm, Bệnh viện Thống Nhất đã thực sự trở thành ngôi nhà chung cho người dân.

HỒNG MINH