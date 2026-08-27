Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh: Khẩn trương đưa Luật Phát triển đô thị vào cuộc sống

Sau một buổi làm việc, trưa 27-8, kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc. Kỳ họp thông qua 42 nghị quyết và yêu cầu khẩn trương đưa Luật Phát triển đô thị vào cuộc sống.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh thông tin, các nội dung được xem xét, thông qua tại kỳ họp trên tinh thần thận trọng, trách nhiệm, bảo đảm đúng quy định pháp luật, bám sát yêu cầu thực tiễn và khả năng tổ chức thực hiện.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc biệt, kỳ họp đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị trên địa bàn TPHCM. Chủ tịch HĐND TPHCM đánh giá, đây là nội dung có ý nghĩa nền tảng, tạo cơ sở để thành phố chủ động triển khai các nhiệm vụ xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND TPHCM trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh: Việc Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với TPHCM. Luật không chỉ hoàn thiện thêm hành lang pháp lý cho công tác quản lý và phát triển đô thị, mà còn tạo thêm một đòn bẩy thể chế có tính chiến lược, lâu dài, góp phần khơi thông các điểm nghẽn, huy động và khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực đất đai, tài chính, đầu tư, khoa học - công nghệ; mở ra không gian và động lực mới để thành phố phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao đổi cùng các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Võ Văn Minh, từ Nghị quyết số 98/2023/QH15, Nghị quyết số 260/2025/QH15 đến Luật Phát triển đô thị, Trung ương đã từng bước trao cho TPHCM những cơ chế, chính sách mới, tạo thêm dư địa để thành phố chủ động đổi mới, phát huy tiềm năng, lợi thế và vai trò đầu tàu.

“Đây là sự tin tưởng rất lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao đối với thành phố trong việc biến những cơ chế, chính sách được trao thành nguồn lực thực tế, kết quả cụ thể và những chuyển biến rõ nét trong đời sống nhân dân”, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Đồng chí lưu ý, Luật được thông qua mới là điểm khởi đầu, quan trọng là tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn thành phố. Do đó, đồng chí đề nghị UBND TPHCM khẩn trương rà soát toàn diện các nội dung Luật, giao địa phương quy định hoặc cần được cụ thể hóa; xác định rõ từng chính sách, cơ quan chủ trì, tiến độ xây dựng và thời điểm trình HĐND TPHCM xem xét, quyết định. Tinh thần là phải chủ động đi trước một bước về thể chế, không để khoảng trống pháp lý, không để chậm trễ về thể chế làm chậm cơ hội phát triển; đồng thời không chạy theo tiến độ mà xem nhẹ chất lượng chính sách, tính đồng bộ và khả thi.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí khẳng định, trách nhiệm của HĐND TPHCM không chỉ dừng ở việc xem xét, thông qua các nghị quyết mà phải thực sự phát huy vai trò là cơ quan quyết định chính sách của thành phố; chủ động đồng hành ngay từ quá trình xây dựng chính sách, thẩm tra kỹ lưỡng, lựa chọn đúng những vấn đề trọng tâm, có tính đột phá, bảo đảm mỗi nghị quyết được ban hành có chất lượng, khả thi, huy động được nguồn lực và tạo động lực phát triển.

Cùng với việc tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị, các nghị quyết về đầu tư, đất đai, chỉnh trang đô thị, hạ tầng giao thông, môi trường và các chính sách kinh tế - xã hội được thông qua tại kỳ họp lần này cũng cần được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Các đại biểu bấm nút thông qua các dự thảo nghị quyết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị UBND TPHCM khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành nhiệm vụ, kế hoạch và tiến độ thực hiện cụ thể; phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, rà soát và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng chí nêu rõ, tinh thần chung là HĐND quyết định đúng và trúng; UBND tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả; hai cơ quan phối hợp chặt chẽ, đồng hành vì mục tiêu phát triển chung của thành phố.

Với những cơ chế, chính sách mới được trao và quyết tâm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, TPHCM cần biến cơ hội từ Luật Phát triển đô thị thành những động lực phát triển mới, khai thác tốt hơn các nguồn lực, tạo những bước chuyển mạnh mẽ, xứng đáng với vị thế, tiềm năng và kỳ vọng của Trung ương, cử tri và nhân dân thành phố.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG