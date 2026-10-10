Chương trình hợp xướng không nhạc đệm "Tiếng Việt": Cuộc trở về với tiếng mẹ đẻ qua âm nhạc

Hợp xướng Saigon Choir thể hiện “Tiếng Việt” của Nguyễn Lê Tâm, qua phần chuyển soạn của Quang Thái, để lại ấn tượng sâu sắc. Ảnh: THANH HIỆP

Chương trình hợp xướng đã để lại dấu ấn đẹp, ghi dấu quá trình sáng tạo độc đáo của không gian hợp xướng không nhạc đệm mà Dàn hợp xướng Sài Gòn (Saigon Choir) đã gặt hái sau nhiều tháng luyện tập.

Từ mạch cảm xúc chân thật, chương trình Tiếng Việt được xây dựng như một cuộc trở về với ngôn ngữ qua âm nhạc.

Bốn chương của đêm nhạc gồm “Ấu thơ”, “Quê hương”, “Tổ quốc” và “Tiếng nước tôi” đã tạo thành một hành trình liền mạch. Tất cả được thể hiện bằng một hình thức nghệ thuật hợp xướng không nhạc đệm còn khá mới mẻ với khán giả.

Nghệ sĩ cải lương Trọng Nhân biểu diễn không nhạc đệm bài "Dạ cổ hoài lang". Ảnh: THANH HIỆP

Khán giả chạm vào mạch cảm xúc sâu thẳm theo chiều dài đất nước qua những điệu dân ca quan họ Bắc Ninh với Người ở đừng về hay dân ca Xá trong Mưa rơi, âm hưởng Nam bộ với Lý qua cầu, rồi lắng lại với Ru con và Dạ cổ hoài lang...

Điểm nhấn độc đáo của đêm diễn là tiết mục nghệ sĩ cải lương Trọng Nhân (Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long) lĩnh xướng bài ca cổ kinh điển Dạ cổ hoài lang của soạn giả Cao Văn Lầu.

Ca sĩ Việt Thu thể hiện “Chào em cô gái Lam Hồng” của nhạc sĩ Ánh Dương, cùng phần phong cầm của nghệ sĩ Trần Trọng Tuyến. Ảnh: THANH HIỆP

“Nếu các nhạc sĩ đã tạo nên những giai điệu đẹp, giàu cảm xúc, thì các nhà soạn nhạc hợp xướng tài hoa, bằng sự thấu cảm cùng những tìm tòi tinh tế, đã chuyển soạn để những giai điệu khoác lên một hình hài mới. Sự sáng tạo của đêm hợp xướng không nhạc đệm nằm ở cách các giọng hát hòa quyện, thay thế phần nhạc cụ và mở ra một không gian âm thanh mới cho những ca khúc quen thuộc”, NSND Tạ Minh Tâm nhận xét.

THANH HIỆP