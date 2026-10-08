Cổ phiếu dầu khí, phân bón đi ngược thị trường

Lực cung vẫn tăng kéo VN-Index tiếp tục giảm phiên thứ 3. Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng trên sàn HOSE.

Nhóm cổ phiếu dầu khí đi ngược thị trường

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 8-10 chưa có dấu hiệu tích cực, VN-Index tiếp tục giảm sâu.

Thanh khoản thị trường vẫn duy trì mức thấp nên có sự phân hóa giữa các nhóm ngành.

Trong đó, nhóm cổ phiếu dầu khí và phân bón đi ngược thị trường. Cụ thể, nhóm dầu khí có PLX tăng 3,87%, PVT tăng 2,82%, PVS tăng 1,79%, PVP tăng 1,63%...; nhóm phân bón có CSV tăng trần, BFC tăng 5,76%, DPM tăng 2,08%...

Nhóm cổ phiếu tài chính (chứng khoán, ngân hàng), bất động sản chìm trong sắc đỏ. Nhiều cổ phiếu giảm mạnh gây áp lực lên chỉ số: VHM giảm 3,38%, VIC giảm gần 1%, VCB giảm 1,05%, BID giảm 1,74%, LPB giảm 3,21%, CTG giảm 1,85%, MBB giảm 1,05%...

SHB bất ngờ giảm kịch sàn vào cuối phiên, còn 10.050 đồng/cổ phiếu với gần 3,78 triệu cổ phiếu dư bán sàn và trắng bên mua.

Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm phiên thứ 12, còn 18.250 đồng/cổ phiếu.

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng phiên thứ 11 trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng 446 tỷ đồng.

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng trên sàn HOSE

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 14,42 điểm (0,82%) còn 1.738,97 điểm với 122 mã tăng, 190 mã giảm và 56 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 3,6 điểm (1,39%) còn 256,22 điểm với 74 mã tăng, 75 mã giảm và 39 mã đứng giá.

Thanh khoản tăng nhẹ, tổng giá trị giao dịch trên HOSE gần 15.900 tỷ đồng, tăng 700 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả sàn HNX thì tổng giá trị giao dịch khoảng gần 16.700 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN