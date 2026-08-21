Cổ phiếu PNJ tăng trần sau kết luận về kim cương

Cổ phiếu PNJ đã phục hồi gần 30% từ đáy vào cuối tháng 7 nhưng vẫn còn giảm gần 37% so với đỉnh.

Cơ quan công an kết luận Công ty PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu kim cương, cổ phiếu PNJ tăng trần. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần 21-8 bật tăng mạnh mẽ với sự đồng thuận của toàn thị trường.

Sắc xanh, tím tràn ngập thị trường phiên giao dịch cuối tuần 21-8

Trong đó, cổ phiếu PNJ tăng kịch biên độ ngay từ đầu phiên và giữ mức này đến khi chốt phiên, lên 39.900 đồng/cổ phiếu, dư mua trần hơn 9,5 triệu cổ phiếu nhưng trắng bên bán.

So với mức đáy ngắn hạn vào cuối tháng 7, PNJ đã phục hồi gần 30%. Tuy nhiên, nếu so với thị giá trước khủng hoảng, cổ phiếu này vẫn đang thấp hơn gần 37%.

Diễn biến trên của cổ phiếu PNJ sau thông tin Công an Thanh Hóa công bố kết quả giám định kim cương trong vụ án buôn lậu xuyên quốc gia.

Theo đó, cơ quan điều tra kết luận PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu kim cương. Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, đúng với thông tin trong hồ sơ hàng hóa.

Ngoài PNJ, nhóm cổ phiếu chứng khoán, được ví là “hoa tiêu” của thị trường - trở thành tâm điểm khi đồng loạt bật tăng mạnh, cho thấy nhịp điều chỉnh kỹ thuật có thể đã kết thúc. Hàng loạt mã như SSI, VIX, CTS, ORS, VCI, VND, VDS… tăng kịch biên độ.

Ngoài ra, các nhóm cổ phiếu còn lại cũng tăng tích cực, sắc tím cũng đã xuất hiện ở nhiều nhóm ngành như bất động sản, công nghiệp: TCH, DIG, GEX, VSC…

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 33,88 điểm (1,95%) lên 1.768,12 điểm với 263 mã tăng, 70 mã giảm và 45 mã đứng giá.

Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 5,52 điểm (1,98 %) lên 284,07 điểm với 96 mã tăng, 47 mã giảm và 58 mã đứng giá.

Thanh khoản tăng nhưng vẫn chưa tới 20.000 tỷ đồng, tổng giá trị giao dịch trên cả 2 sàn HOSE và HNX khoảng 19.100 tỷ đồng, tăng 5.100 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại cũng đảo chiều mua ròng hơn 30 tỷ đồng trên sàn HOSE, chấm dứt chuỗi 6 phiên bán ròng. Trong đó, SHB được mua ròng gần 178 tỷ đồng, SSI gần 72 tỷ đồng và MSN gần 51 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN